У Палаці учнівської молоді в Луцьку з нагоди Дня святого Миколая для дітей переселенців організували святковий захід, під час якого вручили орієнтовно пів тисячі пакунків із солодощами.

Як розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар, на зустріч завітали дошкільнята та учні Луцької громади різного віку.

"Це у нас "Лісова пісня", і в ході цієї вистави ряд цікавих заходів, які буде проводити ПУМ. Надалі будемо мати свята для інших дітей з дитсадків та закладів середньої освіти, які отримають святкові подарунки до свята Миколая і до Нового року", — каже посадовець.

Також для дітей, які вимушено покинули свої домівки, підготували театралізоване дійство з різноманітними вікторинами й виступами дитячих колективів.

Святковий захід для дітей. Фото: Суспільне Луцьк

13-річна школярка Тетяна Уварова, яка приїхала до Луцька з Миколаєва, розповіла: радіє подарунку та мріє про перемогу України.

"Якогось чуда хочеться, але хочеться перемоги найбільше. Це найбільше моє побажання. Луцьк — це дуже гарне місто, воно мені дуже подобається, але звісно хочеться додому", — сказала дівчина.

Тетяна Уварова. Фото: Суспільне Луцьк

Разом із мамою на свято прийшла шестирічна Анна Бонюк. Їхня сім'я з початком великої війни переїхала до Луцька з села Шахтарське Донецької області. Дівчинка розповіла: чекає на Святого Миколая та подарунки від нього.

"Я знаю, що Святий Миколай приносить подарунки. А я хочу яйце таке, а там є єдинорожка", — сказала першокласниця.

Анна Бонюк. Фото: Суспільне Луцьк

Зараз на території Луцької територіальної громади перебуває понад півтори тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб, додав директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. З його слів, на святкову зустріч із Миколаєм завітали 466 дітей.

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