Прикордонну Козачу Лопань 5 грудня обстріляли з артилерії російські війська.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілу зруйнована будівля Козачолопанської медичної амбулаторії.

"Пошкоджень також зазнали автівки медиків, центральна система газогону, лінії електропередач. Наразі у селищі відсутній мобільний зв’язок та електроенергія, дані щодо постраждалих уточнюються", — написав Задоренко.

За його даними, екстрені служби вже працюють над відновленням зв’язку та критичної інфраструктури.

Козачу Лопань обстріляли з артилерії, зруйнована амбулаторія. 4 грудня 2023 року. Фото: Людмила Вакуленко

Доповнено 15:45. Під час удару по амбулаторії Козачої Лопані медперсонал не зазнав поранень, але людей "трохи привалило", розказала Суспільне Харків староста Людмила Вакуленко. За її словами, обстріл почався близько 12:30, було щонайменше 20 ударів.

Попри руйнування будівлі амбулаторії, заклад не припинить надавати допомогу жителям Козачої Лопані.

"З завтрашнього дня будемо працювати тепер у підвальному нашому приміщенні", — каже Людмила Вакуленко.

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