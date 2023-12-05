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На Софійському соборі в Києві демонтують хрести для подальшої реставрації
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На Софійському соборі в Києві демонтують хрести для подальшої реставрації

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Із Софійського собору в Києві демонтують хрести для подальшої реставрації
Демонтаж хреста із Софійського собору, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Нікіта Галка/Суспільне

Із куполів Софійського собору в Києві у вівторок, 5 грудня, почали знімати хрести. Їх відправляють на реставрацію, гроші на яку виділили з бюджету та пожертвували меценати. Повернути хрести на культову споруду сподіваються до Різдва, яке за Новоюліанським календарем відзначатимуть 25 грудня.

Про це Суспільному повідомила Неля Куковальська, генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська", на балансі якого перебуває Софійський собор.

На Софійському соборі в Києві демонтують хрести для подальшої реставрації
Софійський собор, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Нікіта Галка/Суспільне

За її словами, кошти на реставрацію шести хрестів Софійського собору (орієнтовно 3, 5 млн грн) виділили благодійники.

Оновлення кріплень для хрестів та роботи з їх встановлення на банях профінансує держава. Кошти в обсязі 2 млн грн отримали з держбюджету 3 тижні тому, зазначила Неля Куковальська.

На Софійському соборі в Києві демонтують хрести для подальшої реставрації
Демонтаж одного із хрестів на Софійському соборі, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Нікіта Галка/Суспільне

У заповіднику "Софія Київська" сподіваються, що 6 відреставрованих хрестів заново встановлять на куполах собору до кінця цього року, орієнтовно до 20 грудня.

На Софійському соборі в Києві демонтують хрести для подальшої реставрації
Хрест із Софійського собору відправляють на реставрацію, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Нікіта Галка/Суспільне

Сьомий хрест на головному (центральному) куполі Софійського собору оновлять пізніше — до середини травня наступного року. Витрати на реставрацію Центрального хреста взяла на себе столиця Португалії. Мер Лісабона особисто планує приїхати і подивитись на оновлені хрести давньоруської святині.

На Софійському соборі в Києві демонтують хрести для подальшої реставрації
З бані Софійського собору за допомогою спецтехніки зняли хрест, який потребує реставрації, Київ, 5 грудня 2023 р. Фото: Нікіта Галка/Суспільне

Як зауважила Неля Куковальська, реставрація "Софії Київської" на цьому не завершиться. Процес розрахований на 5 років, згідно науково-проєктної документаціі, яка пройшла державну експертизу і затвердження.

"Коштів на реставрацію покрівлі і куполів не виділено. Надіємось на бюджет наступного року. Але будемо долучати по максимуму меценатів, гранти, кошти іноземних благодійних організацій", — додала гендиректорка нацзаповідника "Софія Київська".

Що відомо про плани реставрації покрівлі Софійського собору

У січні 2022 року через сильний буревій у Києві з південно-східного купола Софійського собору впав хрест. Новий, вагою 100 кг, виготовили вже після початку повномасштабної війни коштом мецената, освятили і встановили на баню собору у листопаді минулого року.

Після падіння одного з хрестів експерти провели технічний огляд покрівлі Софійського собору. Фахівці дійшли висновку, що вона перебуває в аварійному стані. Через застаріле кріплення та обшивку інші хрести теж могли зірватись і пошкодити куполи. Зазначалося, що незадовільний стан покрівлі загрожує цілісності унікальної пам'ятки.

У жовтні Національний заповідник "Софія Київська" на електронній платформі "Прозорро" оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоту куполів Софійського собору.

На ці цілі запланували спрямувати понад 79 млн грн. Джерелами фінансування у документах вказувались державні і благодійні кошти, а також спеціальний фонд.

Після критики громадськості у заповіднику пояснили, що виконання робіт із реставрації розраховане на 5 років, тобто – до кінця 2028-го. Цьогоріч із держбюджету передбачили виділити 2 млн грн лише на аварійні роботи — заміну кріплення хрестів та їх встановлення. Інші роботи, зокрема, позолоту куполів виконають після закінчення воєнного стану.

Софія Київська — визначна пам'ятка історії та архітектури України, розташована на Софійській площі Києва. Одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Входить до переліку об'єктів спадщини ЮНЕСКО.

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