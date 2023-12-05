У Чернігові та чотирьох райцентрах області у 2023 році новорічно-різдвяні свята зустрічатимуть без ялинок та урочистостей, як і минулого року. При цьому в деяких містах із прикрас залишать святкову ілюмінацію.

Про це у коментарі Суспільному повідомили представники Чернігова, Ніжина, Прилук, Корюківки та Новгорода-Сіверського.

Як розповіла заступниця начальника управління культури та туризму міської ради Катерина Литвин, окрім відсутності ялинки та новорічного містечка, у Чернігові також не будуть прикрашати адміністративні будівлі. Зі слів Литвин, святкова ілюмінація з’явилися лише у парках та скверах міста.

Зі слів міського голови Ніжина Олександра Кодоли, у 2023 році на окремих локаціях працюватиме святкова ілюмінація.

"Ми всіляко вітаємо ініціативу приватних підприємців щодо встановлення різдвяних локацій на своїх територіях. Водночас, щоб на конкретні свята створити святкову атмосферу, я нагадаю, у 2021 році ми не за кошти бюджету, а за кошти спонсорів, благодійників, встановили святкову ілюмінацію на Алеї Шевченка, на площі. За окремим графіком ми цю ілюмінацію будемо вмикати. Це будуть невеликі витрати і споживання електроенергії".

Олександр Кодола. ФОТО: Суспільне Чернігів

Заступниця міської голови Прилук Тетяна Пахомова повідомила Суспільному, що місто прикрашати до зимових свят вони також не будуть, а новорічні заходи для дітей проведуть у навчальних закладах та закладах культури.

"У Прилуках прикрасили живу ялинку біля будинку культури, іграшки робили діти і все", — розповіла Пахомова.

Голова Корюківської громади Ратан Ахмедов повідомив Суспільному, що у їхній громаді також не будуть ставити головну ялинку міста. Аналогічна ситуація і в Новгороді-Сіверському.

"Ми для дітей відкрили резиденцію Миколая. Територія бойових дій, масових заходів не можна проводити, то навіщо ялинки ставити. Працівники будинку культури теж свої зробили такі поробки своїми руками. Хочеться хоч трішки щось діточкам, хоч малесеньку якусь радість", — розповіла міська голова Людмила Ткаченко.

Людмила Ткаченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Нагадаємо, 6 грудня у Чернігові Святий Миколай їздитиме у тролейбусах та вітатиме містян зі святом. Також у Чернігові 1 грудня відкрилася святкова Резиденція Святого Миколая у головному відділенні "Укрпошти". Вона працюватиме впродовж всього місяця.

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