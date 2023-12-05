6 грудня у Чернігові Святий Миколай їздитиме у тролейбусах та вітатиме містян зі святом.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління культури та туризму Катерина Литвин.

За її словами, Святий Миколай курсуватиме різними тролейбусними маршрутами орієнтовно з 7:30.

"Він буде намагатися охопити якомога більше маршрутів, пересідаючи з тролейбуса на тролейбус. Їздитиме він до 9-ї ранку. Вітати Святий Миколай буде не тільки дітей, а й дорослих, та дарувати цукерки", — каже Литвин.

Нагадаємо, що у Чернігові 1 грудня відкрилася святкова Резиденція Святого Миколая у головному відділенні "Укрпошти". Вона працюватиме впродовж всього місяця.

До 10 грудня у Чернігівському головному відділенні "Укрпошти", центральному відділенні Бобровиці, Мени та Ніжина з’являться додаткові локації від ЮНІСЕФ – фотозони та місця для проведення майстер-класів.

Також, до 15 грудня діти можуть зробити спеціальний лист – намалювати або написати щось будь-якій незнайомій дитині. Лист можна відправляти без марки за адресою "місто Київ. Хрещатик, індекс: 01001".

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