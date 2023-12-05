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У Києві покажуть документальний фільм "Кримський караван" про проблеми кримських татар під час мобілізації
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У Києві покажуть документальний фільм "Кримський караван" про проблеми кримських татар під час мобілізації

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Документальний фільм Кримський караван, присвячений кримським татарам під час мобілізації
Документальний фільм "Кримський караван". Фото: афіша фільму "Кримський караван"

У Києві покажуть документальний фільм Айнур Коскіної "Кримський караван", присвячений проблемам кримських татар, які шукали притулку в Казахстані та Узбекистані, коли РФ оголосила часткову мобілізацію через російське повномасштабне вторгнення в Україну. Фільм висвітлює ставлення російської влади до нацспільнот на окупованих територіях та в Росії.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Фільм зроблений у межах проєкту "Стійкість та взаємодія з різноманітною інформацією для динамічного середовища (REVIVE)" за фінансової підтримки ЄС.

Як розповідає сама режисерка "Кримського каравану", ідея розповісти про вимушену самодепортацію кримських татар виникла у неї під час зустрічі у клубі "Ангели свободи" — волонтерської організації, яка передає кошти на відновлення шкіл та дитсадків в Україні, які постраждали від російських обстрілів. Після оголошення мобілізації в РФ, туди почали приходити російські релоканти допомагати. Вони неохоче розповідали про себе.

"Було не дуже зрозуміло, чому вони залишали Крим, анексований Росією, і приїжджали до Казахстану після оголошення часткової мобілізації у вересні 2022 року. Коли я поговорила з ними, почула їхню історію, зрозуміла, в яку важку життєву ситуацію вони потрапили. Я захотіла розповісти історії кримських татар, щоб через долі людей показати трагедію цілого народу. Щоб якомога більше людей дізналося про це", — розповіла Коскіна.

Наразі герої кінострічки перебувають вже за межами Казахстану, але знімальна команда продовжує з ними спілкуватися, адже їх об'єднує одна мрія — зняти фільм про повернення до деокупованого Криму.

Показ "Кримського каравану" відбудеться 8 грудня о 16:00 в кінотеатрі "Ліра" за адресою вулиця Велика Житомирська, 40. Вхід вільний за попередньої реєстрації.

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