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Mobilizatsiya vaqtında qırımtatarlarnıñ meseleleri aqqında "Qırım kervanı" vesiqalı filmi Kıyivde taqdim etilecek
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Mobilizatsiya vaqtında qırımtatarlarnıñ meseleleri aqqında "Qırım kervanı" vesiqalı filmi Kıyivde taqdim etilecek

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Mobilizatsiya vaqtında qırımtatarlarnıñ meseleleri aqqında &quot;Qırım kervanı&quot; vesiqalı filmi Kıyivde taqdim etilecek
"Qırım kervanı" vesiqalı filmi. Фото: афіша фільму "Кримський караван"

Rusiyeniñ Ukrainağa tolu miqyaslı tecavuzı sebebinden RF qısmiy mobilizatsiya ilân etilgen soñ Qazahistan ve Özbekistanğa qaçqan qırımtatarlarnıñ meselelerine bağışlanğan Aynur Koskinanıñ "Qırım kervanı" vesiqalı filmini Kıyivde taqdim etecekler. Film, rus akimiyetiniñ işğal etilgen topraqlardaki ve Rusiyedeki milliy cemaatqa munasebetini aydınlata.

ABniñ maliyeviy desteginen "Dinamik boşluq içün dayanıqlıq ve çeşitli malümatnen munasebet (REVIVE)" levhası çerçivesinde bu film çıqarıldı.

"Qırım kervanı"nıñ rejissöriniñ sözlerine köre, rus ateşleri neticesinde viran etilgen Ukrainadaki mektepler ve bala bağçalarını yañıdan qurmaq içün para toplağan "Azatlıq melekleri", gönüllü teşkilâtınıñ klubında körüşkende qırımtatarlarnıñ zoraki öz-özüni sürgünligi añlatmaq ğayesi doğdı. RFda mobilizatsiya ilân etilgen soñ rus köçip kelgen insanları o yerde yardım etmege başladılar. Olar, özlerini isteksiz añlata ediler.

"2022 senesi berim ayında qısmiy mobilizatsiya ilân etilgen soñ ne içün olarnıñ Rusiye tarafından işğal etilgen Qırımdan Qazahistanğa ketkenleri pek belli degil edi. Olarnen laf etkende, ikâyelerini eşitip, ne qadar zor yaşayış vaziyetine oğrağanlarını añladım. İnsanlarnıñ taqdirleri vastasınen bütün halqnıñ faciasını köstermek maqsadınen qırımtatarlarnıñ ikâyelerini añlatmağa istedim. Mümkün qadar çoq insannıñ bunı ögrenmeleri içün", — dep Koskina añlattı.

Şu anda filmniñ qaramanları endi Qazahistandan kettiler, amma film çıqarıcı taqım olarnen laf etmege devam ete, çünki olarnıñ bir istegi bar — işğalden azat etilgen Qırımğa qaytaruv aqqında film çıqarmaqtır.

İlk qış qyınıñ 8-inde saat 16:00da "Lira" kinoteatrında (Velıka Jıtomırska soqağı, 40) "Qırım kervanı" filmi kösterilecek. Evelden qayd etmek kerek.

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