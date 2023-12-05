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П'ять садочків і два ліцеї: на Рівненщині заклади освіти закрили через ріст захворюваності на ГРВІ серед дітей
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П'ять садочків і два ліцеї: на Рівненщині заклади освіти закрили через ріст захворюваності на ГРВІ серед дітей

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Пустий клас в школі
Фото ілюстративне\Суспільне Кропивницький

На Рівненщині через зростання кількості хворих на ГРВІ серед дітей закрили п'ять дитсадків та два ліцеї. Йдеться про заклади у Вараському, Сарненському і Рівненському районах. Стан захворюваності серед дітей у навчальних закладах моніторять щодня. У Рівному зростання наразі не фіксують.

Про це Суспільному 5 грудня розповіла заввідділу епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

Обмежувальні заходи в закладах освіти

"Спільно з департаментом освіти запровадили щоденний облік захворюваності в навчальних закладах. По Рівному перевищення захворюваності в школах поки що не зареєстровано, але за минулий тиждень у нас закрилися сім закладів області", — розповіла фахівчиня.

Вона зазначила, що призупинили навчальний процес у двох дитсадках Зарічненської громади і трьох закладах дошкільної освіти Локницької ТГ. Також на дистанційну форму навчання з 28 листопада перейшов Вельбівненський ліцей Острозької громади, у Сваринівському ліцеї Сарненської громади з 25 листопада оголосили канікули.

Статистика захворюваності

За даними Юлії Терентьєваої, за минулий тиждень на Рівненщині зареєстрували понад 10 000 випадків захворювання на ГРВІ. Це майже на півтори тисячі більше, аніж у позаминулий і на п'ять тисяч більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Майже 70% хворих — діти.

"Найбільше хворіли діти віком 5-14 років — майже чотири тисячі випадків.  Але, відповідно до такої великої кількості захворілих, ми маємо не такий великий показник госпіталізації. Всього на Рівненщині за минулий тиждень госпіталізували 110 людей, з яких 60% — діти. Це свідчить про те, що перебіг захворюваності загалом проходить у легкій або середній формі, яка не потребує госпіталізації", — зауважила Юлія Терентьєва.

Фахівчиня також додала, якщо в закладі захворіють понад 20% дітей — рекомендуватимуть перейти на альтернативну форму навчання або закриття. Наразі такої захворюваності не фіксують.

Зі слів Юлії Терентьєвої, випадків грипу в області не реєстрували.

Захворюваність на COVID-19

З кінця жовтня на Рівненщині зареєстрували сім смертей від ускладнень внаслідок COVID-19, останній — минулого тижня.

"Це житель Рівного, старший 65 років, мав супутні хронічні захворювання і не був щеплений. За минулий тиждень у нас зареєстровано 411 випадків захворювання на COVID-19, загалом 55% захворілих — це соціально активне населення, віком 30-64 років. Серед дітей масової захворюваності немає", — підсумувала фахівчиня.

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