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Школи у 23 областях України отримають Wi-Fi роутери та вебкамери для навчання під час повітряних тривог — Федоров
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Школи у 23 областях України отримають Wi-Fi роутери та вебкамери для навчання під час повітряних тривог — Федоров

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Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що українські школи у 23 областях отримають 1 600 Wi-Fi роутерів та 1 000 вебкамер.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, десятки навчальних закладів встановлять техніку в класах інформатики, укриттях та бомбосховищах, щоб учні безпечно навчалися навіть під час повітряних тривог.

"За передачею техніки зможете слідкувати на публічному дашборді. Це дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та зробити процес максимально прозорим", — зауважив міністр.

Федоров зазначив, що все обладнання було отримано від партнера України — корпорації CISCO за підтримки USAID.

"Ще в червні разом з компанією підписали меморандум про співробітництво. Зокрема, Україна долучилася до глобальної програми Cisco Country Digital Acceleration, яка працює в 48 країнах. Її завдання — прискорити цифровізацію, підвищити рівень ВВП та використовувати більше інновацій у державному та приватному секторах", — розповів Федоров.

Міністерство освіти і науки України (МОН) 30 листопада підписало меморандум про взаєморозуміння з Житомирською міською радою та представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо створення нових стандартів для укриттів. Мета угоди — створення проектно-технічної документації та дизайн-проектів для укриттів у закладах освіти, які будуть використовуватися для побудови нових укриттів у школах і дитячих садочках в Україні.

В Україні з 19 жовтня розпочав роботу портал "Залізне укриття", де представлена інформація щодо приведення до ладу укриттів.

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