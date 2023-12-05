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Щодня, крім вихідних: у центрі Рівного безкоштовно годуватимуть тих, хто у скруті
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Щодня, крім вихідних: у центрі Рівного безкоштовно годуватимуть тих, хто у скруті

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Гаряче харчування біля кінопалацу Україна
Виїзне гаряче харчування біля кінопалацу Україна, яке організовує обласний центр з надання соціальних послуг. Фото: Суспільне Рівне, 20 грудня 2022 року

У центрі Рівного з 6 грудня відновлюють безкоштовні гарячі обіди для нужденних. Щодня в обідню пору поблизу кінопалацу Україна годуватимуть людей гарячими стравами та чаєм. На один раз готують понад пів сотні порцій.

Про це Суспільному розповіла заввідділення обліку бездомних осіб та підтриманого проживання обласного центру з надання соціальних послуг Алла Дорошева.

Безкоштовне гаряче харчування для нужденних у центрі Рівного організовують дев'ятий рік поспіль. Традиційно його розпочинають у День Святого Миколая, який після переходу на новоюліанський календар у 2023 році припадає 6 грудня. Завершують разом з опалювальним сезоном, зазвичай у середині квітня.

"Якщо у 2016 році за цією послугою виїзного гарячого харчування до нас звернулося за ввесь період приблизно 500 людей, то в 2022 році — 14 600. Виїзне харчування організовуємо за гроші з обласного і міського бюджетів, також долучаються волонтери і допомагають продуктами", — зазначила Алла Дорошева.

З її слів, гарячі обіди біля кінопалацу Україна роздаватимуть щодня з 13:00, крім суботи і неділі:

"На день готуємо більше 50 порцій. До речі, люди також можуть звертатися у сам заклад на вулиці Жоліо Кюрі, 21 і щоранку отримати щось тепле поїсти, після цього ми готуємо обід на виїзне харчування. Можуть звертатися всі, хто цього потребує — малозахищені, пенсіонери, не відмовляємо нікому".

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