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Скільки медиків готові надавати психологічну допомогу на "первинці" — розповіли в МОЗ
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Скільки медиків готові надавати психологічну допомогу на "первинці" — розповіли в МОЗ

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Робота з психологом, психолог психологічна допомога
Робота з психологом, ілюстративне фото. Фото: pexels.com

Понад 15 200 лікарів підготовлені для надання психологічних послуг на первинній ланці. Це понад 60% від загальної кількості лікарів "первинки".

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Підготовлені лікарі надаватимуть психологічну допомогу у закладах, де діє пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Цей пакет з'явився в листопаді 2022 року у Програмі медичних гарантій.

На сьогодні вже є близько 850 медзакладів "первинки", що мають такий пакет. Протягом року понад 85,5 тисячі пацієнтів звернулись по цю послугу. За рік було звернень, повʼязаних з ментальним здоровʼям, до сімейного лікаря було 64 045, до терапевта — 12 494, до педіатра — 9 253, а до решти фахівців — 8 194.

"Розуміючи вплив війни на ментальне здоровʼя наших громадян, ми поставили собі завдання максимально спростити доступ пацієнта до психологічної допомоги. Щоб у людей у будь-якому куточку України була можливість отримати психологічну консультацію", — каже міністр Віктор Ляшко

Більше про програму психологічної допомоги

Допомогу у сфері ментального здоров’я надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри, які працюють у закладах із договором на цей пакет. Знайти заклад можна за допомогою онлайн-мапи або за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

За даними Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті міністрів, з 2022 року кількість українців, які оцінюють свій психологічний стан як поганий, зросла з 8% до 11%.

Протягом 2023 року понад 76 тисяч українців звернулися до лікарів по психологічну допомогу.

Суспільне раніше публікувало перелік організацій, де українці можуть отримати безоплатну психологічну допомогу.

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