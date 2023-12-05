НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Різдво у Карпатах. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на нові потяги
УКРЗАЛІЗНИЦЯРегіони

Різдво у Карпатах. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на нові потяги

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Продаж квитків у гори
Фото: канал у telegram Укрзалізниці

Укрзалізниця відкрила продаж на низку поїздів у Карпати з різних напрямків країни.

Про це повідомила пресслужба транспортної компанії в Telegram-каналі.

Квитки можна придбати на поїзди:

  • № 143/144 — 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ (курсуватиме з 11 грудня);
  • № 194/193 Кривий Ріг — Ясіня (відправлятиметься з 17 грудня через день);
  • № 365/366 Луцьк — Рахів (курсуватиме з 20 грудня).

Поїзд № 143/144 - 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ відправлятиметься з 11 грудня о 19:01 із Сум та о 21:18 з Чернігова та прибуватиме до Івано-Франківська 12 грудня о 13:20.

У зворотному напрямку з Івано-Франківська поїзд відправлятиметься 12 грудня о 14:44 і прибуватиме до Чернігова 13 грудня о 7:26, до Сум — о 9:56.

Доступні квитки на новий потяг Укрзалізниці — № 194/193 Кривий Ріг — Ясіня. Поїздом можна добратися через Криворіжжя у гори (зупинки у Яремчі, Микуличині, Татарові-Буковелі, Ворохті).

З Кривого Рогу потяг № 194/193 відправлятиметься 17 грудня через день об 11:02 і прибуватиме до станції Ясіня о 10:06. У зворотному напрямку зі станції Ясіня поїзд вирушатиме 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг 19 грудня о 10:34.

Поїзд № 365/366 Рахів — Луцьк відправлятиметься з Рахова 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. У зворотному напрямку з Луцька поїзд вирушить 21 грудня о 17:45 та прибуватиме до Рахова о 8:55 наступного дня.

Квитки на всі поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
ЗСУ зможуть замовляти квитки на потяги "Укрзалізниці"
Військові зможуть бронювати квитки на потяг онлайн
&quot;Укрзалізниця&quot; призначила додаткові поїзди на свята з Одеси до Львова та Києва
"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на свята з Одеси до Львова та Києва
&quot;Укрзалізниця&quot; підвищить вартість квитків на деякі міжнародні рейси
"Укрзалізниця" підвищить вартість квитків на деякі міжнародні рейси
потяг
З 17 грудня з Кривого Рогу до Карпат курсуватиме прямий потяг: вартість квитків
На початок