Різдво у Карпатах. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на нові потяги

Укрзалізниця відкрила продаж на низку поїздів у Карпати з різних напрямків країни.

Про це повідомила пресслужба транспортної компанії в Telegram-каналі.

Квитки можна придбати на поїзди:

№ 143/144 — 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ (курсуватиме з 11 грудня);

№ 194/193 Кривий Ріг — Ясіня (відправлятиметься з 17 грудня через день);

№ 365/366 Луцьк — Рахів (курсуватиме з 20 грудня).

Поїзд № 143/144 - 142/141 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ відправлятиметься з 11 грудня о 19:01 із Сум та о 21:18 з Чернігова та прибуватиме до Івано-Франківська 12 грудня о 13:20.

У зворотному напрямку з Івано-Франківська поїзд відправлятиметься 12 грудня о 14:44 і прибуватиме до Чернігова 13 грудня о 7:26, до Сум — о 9:56.

Доступні квитки на новий потяг Укрзалізниці — № 194/193 Кривий Ріг — Ясіня. Поїздом можна добратися через Криворіжжя у гори (зупинки у Яремчі, Микуличині, Татарові-Буковелі, Ворохті).

З Кривого Рогу потяг № 194/193 відправлятиметься 17 грудня через день об 11:02 і прибуватиме до станції Ясіня о 10:06. У зворотному напрямку зі станції Ясіня поїзд вирушатиме 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг 19 грудня о 10:34.

Поїзд № 365/366 Рахів — Луцьк відправлятиметься з Рахова 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. У зворотному напрямку з Луцька поїзд вирушить 21 грудня о 17:45 та прибуватиме до Рахова о 8:55 наступного дня.

Квитки на всі поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

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