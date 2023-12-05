Як запобігти переохолодженню та що вдягати взимку — поради рівненського медика

На Рівненщині найближчими днями прогнозують посилені морози вночі та ожеледицю. Це пов'язано з антициклоном Dunja. У холодну пору року підвищується ризик переохолодження та обмороження.

Заступник директора рівненської екстренки Олег Ушкевич в етері "Суспільне. Спротив" дав поради, як правильно вдягатися у морози та як діяти при переохолодженні.

Що вдягати взимку

"Потрібно закривати ділянки тіла, які схильні до відмороження — це пальці рук, ніг, ніс, вуха. Носити вільний одяг, щоби сприяти нормальній циркуляції крові. Одягатися так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, яке утримує тепло. Бажано, щоб верхній одяг був водонепроникним. У вітряну погоду не виходьте на вулицю без рукавичок та шарфу. Відкриті ділянки тіла змащуйте термозахисним кремом.

Щодо взуття. Воно не має бути тісним. Відсутність устілки чи брудні шкарпетки можуть створювати передумови обмороженню. Замість бавовняних шкарпеток ліпше одягати вовняні. Вони поглинають вологу і залишають нижні кінцівки сухими".

Що можна та не можна робити на холоді

"Потрібно рухатися. Рухи на холоді посилюють кровообіг та сприяють зігріванню. Це найкраща профілактика гіпертермії. Перед виходом на вулицю бажано добре поїсти, бо нам потрібна додаткова енергія, щоб виробляти тепло. Пам'ятайте, якщо ви цілий день гуляєте на вулиці чи виконуєте якусь роботу, то кожні пів години потрібно заходити в тепле приміщення, щоб зігрітися.

Не торкатися оголеною шкірою металевих предметів в мороз, це може викликати швидке обмороження. Обов'язково пийте теплу рідину, це сприяє кращій терморегуляції. Існує думка, що перед виходом на вулицю потрібно випити алкоголь. Це хибне твердження. Алкоголь розширює периферичні судини, сприяє більшій втраті тепла, посилює тепловіддачу і сприяє переохолодженню".

Як діяти при переохолодженні

"Потерпілого слід перенести в тепле приміщення. Оцінити рівень свідомості за шкалою AVPU. Зняти холодний та вологий одяг і взуття. Якщо пацієнт у свідомості, може самостійно ковтати, зігрійте його гарячими напоями — кава, чай або молоко.

На уражені ділянки тіла, якщо є ознаки обмороження, потрібно накласти чисті та сухі марлеві пов'язки, але забинтовувати щільно не можна, бо це порушує кровообіг. Накрити термопокривалом, або ковдрою. Уточнити, скільки людина перебувала на холоді й обов'язково викликати бригаду екстреної медичної допомоги".

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