На Хмельниччині відкрили чотири меморіальні дошки українським захисникам

У селі Голосків Меджибізької громади, що на Хмельниччині, відкрили чотири пам’ятні дошки загиблим військовим. Їх встановили на фасаді місцевого ліцею, де навчались усі бійці.

Про це повідомили у Меджибізькій селищній раді.

За їхньою інформацією, меморіальні дошки відкрили на честь Ігоря Махлая, Геннадія Четвертака, Дениса Дзингеля й Андрія Хорика.

Ігор Махлай — поліцейський роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Виконував бойові завдання у складі зведеного полку поліції спеціального призначення "Сафарі". Загинув 22 травня 2022 року під час бойових дій у Запорізької області. Указом Президента України нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Геннадій Четвертак — сержант, командир відділення протитанкового ракетного комплексу 3 механізованого батальйону 65 бригади. Загинув 18 грудня 2022 поблизу Оріхівського району Запорізької області, виконуючи бойове завдання. Нагороджений нагрудним знаком "Учасник АТО", відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції".

Денис Дзингель — молодший сержант 51 окремої механізованої бригади. Був мобілізований у квітні 2014 року. Брав участь у боях за Іловайськ. Отримав важкі поранення, майже два місяці перебував у комі. Помер 13 жовтня 2014 року. Посмертно отримав орден "За мужність" III ступеня.

Андрій Хорик — солдат, пройшов дві ротації АТО (ООС). Служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув 26 лютого 2022 року поблизу міста Нова Каховка Херсонської області. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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