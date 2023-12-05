31 населений пункт – знеструмлений: на Львівщині ліквідують наслідки негоди

Сьогодні, 5 грудня, станом на 8:00 повністю без електроенергії залишається 14 населених пунктів, 17 — частково.

Про це повідомили у пресслужбі Львівобленерго.

"Енергетики відновили електропостачання для більшості мешканців Львівщини, які залишилися без світла через негоду", — йдеться у повідомленні.

Станом на 8:00 сьогодні, 5 грудня, без електроенергії лишаються населені пункти у Яворівському, Жовківському та Старосамбірському районах.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місцях працює 55 працівників "Львівобленерго" в складі 13 бригад.

Нагадаємо, що вчора, 4 грудня, без електроенергії було 28 населених пунктів повністю й 40 частково. Речниця "Львівобленерго" Галина Петрушка повідомила Суспільному, що на вихідних через негоду без електроенергії залишилося 626 населених пунктів повністю і 276 частково.

"На вихідних ми мали велику проблему, тому що для енергетиків найгірше — це є мокрий сніг, який налипає. Тобто така температура в межах нуля. Воно налипає на лінії електропередач і робляться обриви", — розповіла Галина Петрушка.