У Полтаві попрощалися із 28-річним солдатом Валентином Надточієм. Воїн був родом із села Лучки Решетилівської громади, а загинув наприкінці листопада у боях на Донеччині.

Про це повідомив Суспільному речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Анна Малиш обіймає труну свого чоловіка Валентина. 28-річний солдат поліг під час оборони України.

"Добродушний, він допомагав просто усім, нічого йому взамін не треба було", — розповідає дружина загиблого воїна Анна Малиш.

Портрет 28-річного Валентина Надточія. Суспільне Полтава

Валентин Надточій жив у селі Лучки Решетилівської громади. На військову службу чоловіка призвали влітку 2023 року. Він був стрільцем-снайпером аеромобільного батальйону, написала на своїй Facebook-сторінці голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова.

"Ми якось, знаєте, навіть шукали шляхи, може вийде, щоб не пішов. Він сказав: "Мені сказали, я іду"", — говорить дружина загиблого воїна Анна Малиш.

Загинув боєць 28 листопада 2023-го під час бойових дій біля села Новомихайлівка на Донеччині, повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Прощання із воїном влаштували у Свято-Успенському соборі у Полтаві. Суспільне Полтава

"Востаннє 26 числа (листопада – ред.) говорили і ми так довго, як ніколи говорили. Там у них, зазвичай, зв’язку не було, а тоді так години дві-три ми говорили, дуже довго, і сміялися, а потім 27-го (листопада – ред.) лише одне повідомлення, що все нормально. І вже на наступний день я зрозуміла, що щось не так. Було таке, що він не виходив на зв'язок по два-три дні, але тут щось було не те. Я знаю, що вони йшли на штурм", — каже дружина загиблого воїна Анна Малиш.

"Найкращий друг нашої родини. Колись гуляли і я його заразила вітрянкою, він мені по цей день згадував.Такий позитивчик Вальок наш мальок. Постійно разом. Це така людина була, завжди прийде найперший на допомогу. Скільки всього допоміг. Дуже буде його не вистачати", — розповідає подруга загиблого воїна Юлія Полівара.

Попрощатися із воїном у Полтаві прийшли рідні та друзі. Суспільне Полтава

У Валентина лишись батьки, брат, дружина та 2-річна донька.

"Софія копія тата", — говорить подруга загиблого воїна Юлія Полівара.

"Порожнеча. Якби не дитина, я не знаю, що було б. Що першого разу, після брата вона нас витягла, що тепер тільки вона. Вона сміється, дивишся на неї і хочеться жити", — каже дружина загиблого воїна Анна Малиш.

Валентину Надточію було 28 років. Суспільне Полтава

Поховали бійця у селі Лучки Решетилівської громади, звідки він родом.

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