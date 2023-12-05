На фронті загинули шестеро захисників з Кіровоградщини

На російсько-українській війні загинули шестеро захисників з Кіровоградщини. Це – Ігор Лях, Сергій Івченко, Ігор Шишак, Сергій Мусаєв, Кирило Співак, Олександр Пермітін.

1 грудня в районі сіл Синьківка-Лиман Перший Харківської області загинув Ігор Лях з Онуфріївської громади. Він служив командиром відділення-командир бойової машини першого механізованого батальону військової частини А4576. Солдат народився у 1997 році. Жив у селищі Павлиш, це інформація від голови громади Віталія Берези.

Ігор Лях з Онуфріївської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

На фронті загинув солдат Сергій Івченко з села Іванівка Надлацької громади Голованівського району. Боєць помер 30 листопада, про дату та місце поховання повідомлять згодом.

Сергій Івченко з Надлацької громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

30 листопада біля села Вербове на Запоріжжі загинув старший лейтенант Ігор Шишак з Олександрівської громади Кропивницького району. Боєць служив командиром аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Військовий народився 2002 року, проживав у селі Бандурове. Про дату і місце поховання повідомлять додатково.

Ігор Шишак з Олександрівської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

28 листопада в районі села Терни на Донеччина загинув Сергій Мусаєв з міста Світловодськ. На фронті військовослужбовець служив розвідником. Боєць народився у 1984 році в місті Сімферополь. Після закінчення школи з родиною переїхав у Кременчук, а звідти у Світловодськ на Кіровоградщину. У мирному житті працював в сфері будівництва. У Сергія Мусаєва залишились дружина, син та батьки. Дату та час прощання з захисником повідомлять додатково.

Серігй Мусаєв з Олександрівської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

Кирило Співак загинув 30 листопада внаслідок мінометного обстрілу на території Серебрянського лісництва в Луганської області. Бійцеві був 21 рік. Поховають захисника 5 грудня у місті Знам'янка.

Кирило Співак зі Знам'янки. Колаж: Суспільне Кропивницький

20 листопада біля села Мала Токмачка Запорізької області отримав поранення Олександр Пермітін з села Іванківці Дмитрівської громади. 4 грудня чоловік помер у Київському військовому клінічному госпіталі. Боєць народився 29 жовтня 1975 року. На фронті служив механіком-водієм другого танкового взводу третьої танкової роти. Йому було 47 років. У чоловіка залишились мама, дружина, діти і онуки.