Удар російських БпЛА по Боровій: палац культури пошкоджений на близько 70%

Російські Shahed вдарили 4 грудня по Боровій на Ізюмщині. Внаслідок удару зруйновано місцевий палац культури.

Про це Суспільне Харків сказав керівник Борівської СВА Олександр Тертишний.

"О дев'ятій вечора була атака "Шахедами". Пошкодили палац культури дуже сильно. Пошкоджений приблизно на 70%. У мене кабінету тепер взагалі немає. Сцена завалилася — пів клубу немає. Зараз розбираємо, виносимо все", — сказав Тертишний.

Наслідки влучання РФ дронами. 4 грудня 2023 року. Фото: Олег Синєгубов

Також, за його словами, ще одне влучання було у будинок у Боровій, він згорів. Внаслідок ударів російськими безпілотниками поранених немає.

Також в ніч на 5 грудня росіяни вдарили по Чугуєву за допомогою Shahed: 41-річний чоловік отримав контузію. Повітряні сили на Харківщині змогли збити шість російських дронів.

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