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Росія била з Shahed по Чугуєву та Боровій: 41-річний чоловік дістав вибухову травму
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Росія била з Shahed по Чугуєву та Боровій: 41-річний чоловік дістав вибухову травму

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Росія била з Shahed по Чугуєву та Боровій: 41-річний чоловік дістав вибухову травму
Фото: Олег Синєгубов

Безпілотники Shahed атакували Харківську область ввечері 4 грудня. Зафіксували влучання в Чугуївському та Ізюмському районах.

Під ударами були Борова та Чугуїв, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

У Боровій внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. За даними ДСНС, виникло дві пожежі.

"В одному випадку горів приватний будинок та господарча споруда на площі 150 кв. м. В іншому — конструктивні елементи та меблі у двоповерховій будівлі на площі 5 кв. м. Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідню будівлю, де розташовувався магазин", — сказано у повідомленні.

У Чугуєві зафіксували удари двох Shahed о 21:30. За даними ДСНС, влучання було по відкритій території.

"Вони влучили по відкритій території, спричинивши пошкодження вікон і дахів трьох приватних осель. Під час обстеження місця влучання рятувальники виявили одного постраждалого 41-річного чоловіка. Він отримав контузію, проте від госпіталізації відмовився", — сказано у повідомленні.

Повітряні сили о 20:48 та 21:18 повідомляли про рух безпілотників на Харківщині. Повітряна тривога була оголошена з 20:34.

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