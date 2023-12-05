У Харківській області в ніч на 5 грудня знищили шість Shahed

Шість безпілотників типу Shahed змогли знищити у Харківській області в ніч на 5 грудня.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

"Вночі в Харківській області спільними зусиллями підрозділів Повітряне командування "Схід", ХНУПС та ППО СВ знищено шість БпЛА Shahed-136/131", — сказано у повідомленні.

Також росіяни завдали удари за допомогою Shahed по Боровій та Чугуєву. У Боровій внаслідок ударів БпЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. За даними ДСНС, виникло дві пожежі.

У Чугуєві зафіксували удари двох Shahed о 21:30. За даними ДСНС, влучання було по відкритій території, 41-рчний чоловік отримав контузію.

Повітряні сили о 20:48 та 21:18 повідомляли про рух безпілотників на Харківщині. Повітряна тривога була оголошена з 20:34.

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