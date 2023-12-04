У Хмельницькій області 330 людей з інвалідністю шукають роботу

З початку 2023 року у Хмельницькому обласному центрі зайнятості на обліку перебувало майже 2000 осіб з інвалідністю, 450 з них працевлаштовані. Наразі 330 людей шукає роботу.

Про це розповів заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залуський.

За його словами, дві треті осіб з вадами здоров’я, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, — це люди з третьою групою інвалідності, що дозволяє їм працювати майже у будь-якій сфері.

"Кількість актуальних вакансій надзвичайно широка: продавець, кухар, оператор котельні, водій, бухгалтер, тракторист. Особи з інвалідністю не відрізняються специфічною категорією професій, на яку вони працевлаштовуються. Є мало роботодавців, які вказують, що готові взяти на посаду особу з інвалідністю. Тому ми даємо направлення, якщо ця робота підходить за всіма нормами", — каже Сергій Залуський.

Якщо не вдається підібрати роботу за фахом і досвідом, у центрі зайнятості пропонують навчання за професією, що має попит на ринку праці. 92 особи з інвалідністю отримали нову спеціальність.

"Служба зайнятості повністю сплачує вартість професійного навчання. Є дистанційна форма навчання. Є такий формат, коли теоретична частинка проходить у навчальному закладі, а практична — у роботодавця, щоб людина соціалізувалась. Можна одразу стажуватись у роботодавця, після чого він зараховує працівника у штат", — пояснює Сергій Залуський.

Зі слів заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості, 37 осіб з інвалідністю отримали ваучер — документ про компенсацію вартості навчання. Служба зайнятості може сплатити 26 840 гривень.

"Щоб отримати ваучер, треба виконати певні вимоги: вік людини від 45 років; наявність мінімум 15 років страхового стажу; не перебувати на обліку у статусі безробітного; останні 5 років не користуватись послугами служби зайнятості у сфері навчання", — зазначає Сергій Залуський.

Осіб з інвалідністю залучають до громадських і тимчасових робіт, що можуть тривати від трьох днів до місяця.

"Активно такі роботи почали використовувати під час воєнного стану з метою відновлення споруд цивільного захисту. Також людей доєднують, наприклад, до прибирання прибережних смуг", — розповідає Сергій Залуський.

Для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю, функціонує програма надання компенсації. Її виплачують протягом року один раз на два місяці.

"Роботодавець може отримати компенсацію 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше мінімальної заробітної плати. Цю допомогу оформлює Хмельницький обласний центр зайнятості, а оплачує Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю", — пояснює Залуський.

Упродовж 2023 року за програмою компенсації працевлаштовано 10 осіб з інвалідністю.

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