Як війна вплинула на здоров'я дітей. Пояснює педіатриня

2,5 тисячі професійних комплексних оглядів дітей упродовж 2023 року провели медики "Охматдиту", результати показали, що війна сильно вплинула на їхнє здоров'я. Збільшилася кількість ендокринних захворювань, порушень кишково-шлункового тракту, проблеми з кістково-м'язовою системою, а також одне з перших місць посіли алергологічні проблеми, оскільки багато дітей знаходились довгий час в підвалах та бомбосховищах.

Про це в етері "Суспільне. Спротив" розповіла завідувачка педіатричного відділення "Охматдиту" Ольга Медведєва.

Як через війну стрес вплинув на здоров'я дітей

"Хочу сказати, що з початку військової агресії ми зрозуміли, що надання кваліфікованої медичної допомоги дітям буде ускладнено і тому нашою лікарнею була започаткована програма "Збережемо здоров'я дітей в умовах військового часу". Була створена мобільна бригада лікарів з 15 вузьких дитячих спеціальностей", — зазначила фахівчиня.

Вона також додала, що консультативна поліклініка виїжджала і виїжджає в усі куточки України:

"З травня 2022 року ми зробили 70 виїздів на Київську, Житомирську, Вінницьку, Чернігівську і Черкаську області. За цей час ми подивилися понад 12 000 дітей. Також ми робимо, в умовах виїзду, лабораторні та функціональні дослідження. Коли ми починали роботу, нам важко було уявити, з якими проблемами ми будемо стикатися під час виїзду, бо починали спочатку з деокупованих територій Київської області — це Буча, Бородянка, Гостомель та інші населені пункти".

Ольга Медведєва розповіла, що під час оглядів, які проводились не в медичних закладах, а в школах, ліцеях, дитячих садочках, часто бомбосховищах, — тому що під час тривоги не припиняли прийом пацієнтів, — лікарі зрозуміли, що військова агресія впливає на здоров'я дітей.

"Ми побачили, що підвищилась частота ендокринних захворювань, порушень кишково-шлункового тракту, проблеми з кістково-м'язовою системою. Цікаво, що вийшли також на одне з перших місць проблеми алергологічні, тому що багато дітей знаходились довгий час в непристосованих для цього приміщення, таких як підвали та бомбосховища", — зауважила спеціалістка.

Як боротися зі збільшенням захворювань у дітей через стрес

"Коли ми консультуємо наших пацієнтів, завжди з ними знаходяться батьки, які також перебувають у великому стресі. І на консультаціях ми стараємося донести до батьків, що розуміння своїх дітей, залучення їх до більш фізичної активності буде знижувати емоційне навантаження. Стреси викликають психосоматичні хвороби, тому на наших візитах завжди є медичні психологи, які надають професійні поради щодо правильної поведінки як батьків, так і дітей", — зауважила Ольга Медведєва.

Чи потрібно батькам звертатися до лікарів, аби робити профілактичні огляди

Фахівчиня зазначила, що важливо звертатися частіше до лікарів, тому що зараз виник ризик розвитку проблем зі щитоподібною залозою:

"Ми бачимо початкові стадії і розвиток предіабету, тобто те, що ми не бачили в мирний час. Тому я вважаю, що раз на пів року, на сьогодні, батькам треба звертатися до професійних порад та огляду лікарів, аби лікар сказав, на що потрібно звернути увагу після огляду дитини", — підсумувала вона.

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