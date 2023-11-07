У Мукачеві провели ярмарок вакансій

У Мукачеві 7 листопада на ярмарку вакансій представили робочі місця 24-х підприємств. Долучилися до заходу й представники громадських організацій.

Про це Суспільному розповів співорганізатор та заступник директора фонду "Регіон Карпат" Роман Бігунець. Організували ярмарок вакансій у Центральному парку міста.

До ярмарку вакансій у Мукачеві долучилися представники 24 підприємств, 4 з них — релоковані з різних областей України. Ярослав Шевчук — представник харківської компанії, що виготовляє перекуси. У Мукачеві їх підприємство працює впродовж року.

Чоловік каже: "Ми замовляємо імпортну сировину, ріжемо її, сушимо і це перетворюється в кульки. Це смачно, це корисно, це можна дітям й дорослим. Також це можна взяти із собою в дорогу. У них великий термін придатності й вони не потребують ніякого особливого зберігання. Ми завжди шукаємо на виробництво людей на склад, на фасування цих сирів, на різання та на сушку. Ми зростаємо у виробництві й тому нам завжди потрібні люди".

Діана Шух/Суспільне Ужгород

Окрім підприємств, до ярмарку вакансій долучилися представники громадських організацій.

"За допомогою міжнародних організацій надаємо широкий спектр послуг. Допомагаємо як ВПО, так і людям, які проживають на Закарпатті. Багато людей, багато підприємств, тому ми дуже раді з цього приводу. Також сьогодні ми провели багато консультацій, надали спектр інформаційної підтримки. Запрошуємо людей доєднатися до нашого проєкту, зацікавлені в розширенні співпраці", — розповів представник ГО "Неємія" Павло Попенко.

Діана Шух/Суспільне Ужгород

Ярмарок вакансій організували представники міжнародного фонду "Регіон Карпат", Агентства ООН у справах біженців в Україні та Мукачівського центру зайнятості та міськради.

"Цей захід спрямований на те, щоб створити майданчик для співпраці, для комунікації між людьми, які шукають роботу, які шукають перекваліфікацію. Усі знають, що зараз в Україні є кадровий голод, тому що багато людей виїхало. Такі заходи — можливість для них поспілкуватися між собою, поцікавитися, в яких саме кваліфікованих працівниках є потреба. Центр зайнятості повідомляє, що після цього людей на обліку стає менше. І коли вони їх запитують, де вони знайшли роботу, вони розповідають, що саме на ярмарку. І після нього їм вдалося знайти роботу, перекваліфікуватися і знятися з обліку як безробітній", — зазначив заступник директора міжнародного фонду "Регіон Карпат" Роман Бігунець.

Ярмарок вакансій у Мукачеві тривав з 12-ї до 15-ї години.

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