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ЗСУ вразили російський корабель "Аскольд" прямим попаданням у ракетні пускові установки — Defence Express
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ЗСУ вразили російський корабель "Аскольд" прямим попаданням у ракетні пускові установки — Defence Express

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ЗСУ вразили російський корабель &quot;Аскольд&quot; прямим попаданням у ракетні пускові установки — Defence Express
Фото: РІА "Новости"

Збройні сили України вразили російський корабель "Аскольд" 4 листопада у Керчі прямим попаданням в його ракетні пускові установки. Хоч судно і залишилося на плаву, але здійснювати свої функції не зможе.

Про це повідомив Суспільному оглядач видання Defence Express Володимир Заболоцький, який проаналізував опубліковані фото ураженого російського корабля.

"Влучання було дуже вдалим: у центральну частину, після цього була пожежа. Знищено ходовий місток, навігаційне обладнання, установка на вісім пускових ракет "Калібр", "Онікс". Там добряче все попалило. Потім, напевно, вийшли з ладу дизельні установки головні, тобто він і рухатись не може", — зазначив експерт.

Крім того, за його словами, ледве тримається на плаву великий десантний корабель Чорноморського флоту “Мінськ” після української ракетної атаки 13 вересня, "він скоріше мертвий, чим живий".

Що відомо про атаку на завод "Залив" у Керчі

  • Ввечері 4 листопада в коментарі Суспільному Крим місцевий житель підтвердив декілька потужних вибухів у Керчі. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО. "Глава" Криму Сергій Аксьонов зазначив, що частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.
  • Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що завод "Залив" був обстріляний українськими крилатими ракетами. За його словами, в цей час там перебував один із найсучасніших російських кораблів — носій ракет "Калібр". Пізніше Олещук підтвердив інформацію щодо пошкодження.
  • СтратКом ЗСУ згодом заявив, що корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

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