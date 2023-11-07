У Хмельницькому попрощалися з 43-річним Олександром Прядкою. Чоловік воював з самого початку російської агресії — з 2014 року. Загинув воїн під Куп’янськом 30 жовтня 2023 року.

До будинку траурних події у Хмельницькому попрощатися з Олександром Прядкою прийшли близькі та рідні загиблого воїна. Чоловік був родом з Луганщини, розповідає його дружина Ольга. На фронт пішов, каже, добровольцем у 2014 році — з самого початку російської агресії проти України.

"Чоловік був справжнім героєм України, воював з 14 року. Пройшов майже всю війну. Трагічно загинув 30 жовтня. Потрапив під мінометний обстріл, дістав поранення в живіт і в серце. Хлопці кажуть, помер за 10 хвилин", — розповідає дружина бійця.

Прощання з військовим Олександром Прядкою у Хмельницькому. 7 листопада 2023 року. Фото: Суспільне Хмельницький

За її словами, чоловік загинув поблизу Куп’янська Харківської області. Востаннє, говорить Ольга, спілкувалася з ним 20 жовтня.

"Він зателефонував, привітав. У нас якраз була річниця весілля. І все, більше не чула його", — каже жінка.

Дядько загиблого Микола Боровицький говорить: до війни Олександр не був пов'язаний з військовою справою.

"Він народився на Донбасі, а там в основному шахти, тож Олександр працював шахтарем", — каже чоловік.

Похоронна процесія за загиблим військовим Олександром Прядкою у дворі будинку траурних подій у Хмельницькому. 7 листопада 2023 року. Фото: Суспільне Хмельницький

За словами Миколи Боровицького, племінник був мужнім захисником своєї країни, гарним чоловіком, батьком та сином.

У Олександра залишилися мати, дружина і донька. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому.

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