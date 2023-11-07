НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Пішов воювати, бо мріяв про перемогу: в Хмельницькому попрощалися із військовим Олександром Прядкою
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬЗСУРегіони

Пішов воювати, бо мріяв про перемогу: в Хмельницькому попрощалися із військовим Олександром Прядкою

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Хмельницькому попрощалися з 43-річним Олександром Прядкою. Чоловік воював з самого початку російської агресії — з 2014 року. Загинув воїн під Куп’янськом 30 жовтня 2023 року.

До будинку траурних події у Хмельницькому попрощатися з Олександром Прядкою прийшли близькі та рідні загиблого воїна. Чоловік був родом з Луганщини, розповідає його дружина Ольга. На фронт пішов, каже, добровольцем у 2014 році — з самого початку російської агресії проти України.

"Чоловік був справжнім героєм України, воював з 14 року. Пройшов майже всю війну. Трагічно загинув 30 жовтня. Потрапив під мінометний обстріл, дістав поранення в живіт і в серце. Хлопці кажуть, помер за 10 хвилин", — розповідає дружина бійця.

Пішов воювати, бо мріяв про перемогу: в Хмельницькому попрощалися із військовим Олександром Прядкою
Прощання з військовим Олександром Прядкою у Хмельницькому. 7 листопада 2023 року. Фото: Суспільне Хмельницький

За її словами, чоловік загинув поблизу Куп’янська Харківської області. Востаннє, говорить Ольга, спілкувалася з ним 20 жовтня.

"Він зателефонував, привітав. У нас якраз була річниця весілля. І все, більше не чула його", — каже жінка.

Дядько загиблого Микола Боровицький говорить: до війни Олександр не був пов'язаний з військовою справою.

"Він народився на Донбасі, а там в основному шахти, тож Олександр працював шахтарем", — каже чоловік.

Пішов воювати, бо мріяв про перемогу: в Хмельницькому попрощалися із військовим Олександром Прядкою
Похоронна процесія за загиблим військовим Олександром Прядкою у дворі будинку траурних подій у Хмельницькому. 7 листопада 2023 року. Фото: Суспільне Хмельницький

За словами Миколи Боровицького, племінник був мужнім захисником своєї країни, гарним чоловіком, батьком та сином.

У Олександра залишилися мати, дружина і донька. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Фото: НАЗК
Влада Польщі веде перемовини зі страйкарями, які блокують пункти пропуску — Деркач
Ольга та Олександр Димитрови з Олешок
"Нас лякає все те, що нас може роз'єднати". Історія родини людей з інвалідністю з Олешок на Херсонщині
На початок