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У Хмельницькому попрощалися із двома загиблими військовослужбовцями Юрієм Возним та Русланом Жижуком
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У Хмельницькому попрощалися із двома загиблими військовослужбовцями Юрієм Возним та Русланом Жижуком

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У Хмельницькому попрощалися із двома загиблими військовослужбовцями Юрієм Возним та Русланом Жижуком
Побратими несуть труну із тілом загиблого бійця Юрія Возного, 6 листопада 2023. . Фото: Суспільне Хмельницький

Сьогодні, 6 листопада, у Хмельницькому попрощалися із двома загиблими військовослужбовцями — 27-річним Юрієм Возним та 45-річним Русланом Жижуком. Обидва військовослужбовці служили в десантно-штурмових військах. Їх похоронили на Алеї Слави в обласному центрі.

27-річний Юрій Возний загинув 5 вересня 2023 року під час обстрілу, рятуючи побратима. На фронт боєць пішов добровольцем. Захищати країну він хотів ще з 2014, проте на той час був неповнолітнім, розповів його товариш Мирослав.

"Він казав: "А хто має йти, хто має захищати країну? От він і пішов. Мотивувався тим, що як не він, то хто?", — сказав Мирослав.

До повномасштабного вторгнення Юрій Возний працював в одному з магазинів кави. Був автолюбителем, повідомив ще один друг полеглого воїна Олександр.

"Машини любив дуже. Постійно міняв їх", — додав Олександр.

У загиблого захисника залишились батьки та дружина.

Світлина бійця Юрія Возного, що загинув 5 вересня 2023. Фото: Суспільне Хмельницький
Світлина бійця Юрія Возного, що загинув 5 вересня 2023. Фото: Суспільне Хмельницький.

45-річний Руслан Жижук загинув 27 жовтня 2023 року у госпіталі, внаслідок поранень отриманих у бою під Авдіївкою, розповів родич полеглого бійця Михайло.

"Він був в Житомирі, в госпіталі. Не витримав, стік кров’ю", — сказав чоловік.

За його словами, Руслан мав талант художника і у цивільному житті виконував ремонти у приміщеннях.

"Він робив ремонти квартир. До нього була велика повага, наскільки він чесний", — розповів Михайло.

Отримавши повістку, Руслан обрав для себе десантно-штурмові війська, сказав друг батька загиблого Леонід.

"У Руслана було не дуже зі здоров'ям, проте він не ухилявся. Він вважав, що найбільше, що він може зробити – це штурмові війська", — сказав Леонід.

У військовослужбовця зилишились батько та сестра.

Світлина бійця Руслана Жижука, що загинув 27 жовтня 2023. Фото: Суспільне Хмельницький
Світлина бійця Руслана Жижука, що загинув 27 жовтня 2023. Фото: Суспільне Хмельницький.

Обох бійців похоронили сьогодні, 6 листопада 2023 року, на Алеї Слави у Хмельницькому.

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