За чотири місяці роботи Служби 112 – єдиного номера для повідомлень про надзвичайні ситуації, у столиці та Київській області надійшло майже 280 тисяч викликів. Планується, що до завершення 2024 року сервіс 112 стане доступним у всіх регіонах України.

Про це у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"15% з них перенаправили до відповідних підрозділів. Близько 85% викликів були інформативно-консультаційного характеру та не потребували екстреного реагування", — йдеться у дописі Клименка.

За словами міністра, запуск лінії 112 дозволив розвантажити операторів екстрених служб від непрофільних дзвінків. Так вони можуть швидше передати фахівцям інформацію, яка потребує негайного реагування.

"Ми реалізуємо проекти безбар’єрного середовища, враховуємо потреби кожного громадянина і прагнемо зробити наші сервіси зручнішими. Тому на лінію 112 також можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення, скориставшись відеозв’язком. Упродовж чотирьох місяців оператори 112 опрацювали майже 4 тисячі викликів жестовою мовою", — поінформував Клименко.

Він також наголосив, що запуск Служби 112 — важливий крок із наближення до стандартів Євросоюзу.

"Ми активно співпрацюємо з нашими іноземними партнерами для розширення системи по всій державі. Плануємо, що до завершення 2024 року сервіс 112 стане доступним у всіх регіонах України", — йдеться у дописі Клименка.

Спецлінії 101, 102, 103 та 104 і надалі продовжують працювати та приймати телефонні звернення громадян.

7 липня МВС України завершило впровадження у Києві єдиного номера виклику екстрених служб 112. 27 вересня Служба 112 повноцінно запрацювала у Київській області. За цим номером можна одночасно викликати пожежників, поліцію, "швидку" та аварійну службу газу.