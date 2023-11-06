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Очільник МВС прокоментував те, що в дружини і тещі його заступника виявили паспорти РФ
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Очільник МВС прокоментував те, що в дружини і тещі його заступника виявили паспорти РФ

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Клименко розповів деталі, як дізнався про скандал з підлеглим із паспортами РФ
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час випуску курсантів закладів вищої освіти системи МВС у Києві, 12 квітня 2023 року, фото: УНІАН

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що перебував у відрядженні в Литві, коли дізнався про розслідування журналістів щодо посадовця Нацполіції. Той сам подав заяву до ДБР. У МВС не збирають інформацію, чи мають співробітники паспорти інших держав.

Про це Клименко говорив в інтерв'ю "Українських новин".

Коли вийшов репортаж Bihus.info, Клименко був на зустрічі з міністрами внутрішніх справ 6 європейських країн, тому не міг одразу проаналізувати інформацію, що з'явилася в публічному просторі. А коли зміг її переглянути, в МВС почали збирати дані, згідно зі стандартним алгоритмом реагування. Зокрема, призначили службове розслідування і 30 жовтня комісія вже провела перше засідання.

Тишлек після журналістського розслідування сам подав заяву у Державне бюро розслідувань і попросив досконало розібратися.

"Тут я його абсолютно підтримую. Ми маємо знати правду, що відбулося та наскільки ті факти, які були викладені в ЗМІ, є обʼєктивними стосовно цієї посадової особи", — говорить очільник МВС.

Клименко також додав, що в міністерстві не збирають дані, чи є в підлеглих паспорти інших держав. Покладаються на автобіографію та інформацію з українських баз даних.

До того ж, аби підтвердити наявність іншого громадянства, треба подавати запит до відповідної країни. За словами міністра, іноземні держави, як правило, не дають такої інформації, тому що це чутливі персональні дані. А з Росією Україна взагалі не має контактів.

Посадовець пояснює: де юре наявність будь-якого паспорта, і РФ також, не є підставою для звільнення з МВС. Водночас під час війни з РФ спецслужбам доцільно додатково перевірити того чи іншого громадянина або його рідних, якщо вони мають паспорти Російської Федерації.

"Де проживають родичі, яке спілкування є, скільки разів виїжджав чи не виїжджав до своїх родичів, чи це РФ, чи це тимчасово окуповані території, але це мають зробити фахівці, які мають доступ до такого роду інформації", — зауважує посадовець.

У чому полягає скандал із Дмитром Тишлеком?

Bihus.info 27 жовтня опублікували розслідування, у якому йдеться, що дружина і теща заступника голови Національної поліції України полковника Дмитра Тишлека мають російські паспорти, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Уже наступного дня, 28 жовтня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що Дмитра Тишлека тимчасово відсторонили від посади.

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