У місті Зборів Тернопільського району через випадок гепатиту А на дистанційну форму навчання перевели учнів школи № 2. На сторінці Зборівської міської громади повідомили, що онлайн школярі навчатимуться з 8 до 17 листопада.

Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Зборівській міській раді. Зробили це, щоб попередити подальше ускладнення епідемічної ситуації з вірусного гепатиту А, — йдеться в повідомленні.

Голова Зборівської громади Руслан Максимів каже, в цій школі навчаються приблизно 500 учнів.

"Минулого тижня виявлено випадок стосовно захворювання в однієї з працівниць підприємства, яке обслуговує нашу столову, тобто це не працівник школи. Це підприємство, яке надає послуги з харчування дітей. Оскільки це працівник харчоблоку, то були залучені відповідні організації, щоб визначити причину, обстежити будівлю школи, харчоблок та провести профілактику в закладі. Приблизно минулого тижня ми обговорювали впровадження онлайн навчання. Тоді обласна санстанція сказала, що поки що немає потреби, але сьогодні ми вирішили зібрати комісію і обговорити це питання. Під час обговорення визначили ряд недоліків і що потрібно доробити в школі: поставити більше рукомийників, дезінфектори і щоб діти могли пити воду — додаткові кулери. На засіданні комісії були і працівники первинної ланки, ми дали їм списки всіх школярів і вчителів і тепер сімейні лікарі поспостерігають за здоров'ям кожного учня та працівника освітнього закладу, щоби не було поширення гепатиту А", — каже Руслан Максимів.

Нагадаємо, 6 листопада епідеміолог обласного Центру контролю і профілактики хвороб Володимир Паничев повідомив, що на Тернопільщині зареєстрували випадок захворювання на гепатит А. За 9 місяців цього року в області цей вірус діагностували у п'ятьох людей.