На Тернопільщині зареєстрували один випадок захворювання на гепатит А. За 9 місяців цього року в області цей вірус діагностували у п'ятьох людей.

Про це розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного Центру контролю і профілактики хвороб Володимир Паничев.

У якій саме громаді зафіксували останній випадок, лікар не повідомив.

За його словами, здебільшого хвороба минає без видимих ознак. Симптоми спостерігають в одному з десяти випадків.

"На перших етапах перебіг хвороби може нагадувати грип. Це стан від грипоподібного до симптоматики захворювань шлунково-кишкового тракту, може бути блювота, болі в суглобах. Не треба займатися самодіагностикою".

Динаміка росту захворюваності на гепатит А на Тернопільщині. Суспільне Тернопіль

Хворий повинен лікуватися в спеціалізованому медичному закладі.

"Перебіг хвороби може супроводжуватися жовтяницею. Вірус належить до пікорнавірусів, має розміри 12 нанометрів, передається фекально-оральним шляхом, в основному вражає печінку. Збудник вірусного гепатиту А нічого спільного не має з гепатитом В, С чи E".

Вірусний підйом захворюваності на гепатит А відбувається кожних десять років. Спалахом вважають 3-5 випадків в одному середовищі.

"Чи реєстрували вірусний гепатит в Тернопільській області цьогоріч? Так, реєстрували чотири випадки без цього, який ми зареєстрували на початку листопада. Всього цьогоріч зареєстрували п'ять випадків. Відповідно до чинних нормативних актів Міністерства охорони здоров’я, спалахом вважають три або п'ять випадків в одному вогнищі".

Інфекція передається через недотримання правил гігієни, говорить Володимир Паничев.

"Забруднена вода чи харчові продукти, руки, які теж можуть стати чинником перенесення вірусу, наприклад, з рук в харчові продукти".

Від гепатиту А можна вакцинуватися. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря.

"Це щеплення не є обов’язковим. Вакцину можна придбати в аптеках".