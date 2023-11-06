НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Перебіг хвороби може нагадувати грип": епідеміолог з Тернополя про гепатит А
ЗДОРОВ’ЯМЕДИЦИНАРегіони

"Перебіг хвороби може нагадувати грип": епідеміолог з Тернополя про гепатит А

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Паничев, лікар-епідеміолог з Тернополя
Володимир Паничев, лікар-епідеміолог . Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині зареєстрували один випадок захворювання на гепатит А. За 9 місяців цього року в області цей вірус діагностували у п'ятьох людей.

Про це розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного Центру контролю і профілактики хвороб Володимир Паничев.

У якій саме громаді зафіксували останній випадок, лікар не повідомив.

За його словами, здебільшого хвороба минає без видимих ознак. Симптоми спостерігають в одному з десяти випадків.

"На перших етапах перебіг хвороби може нагадувати грип. Це стан від грипоподібного до симптоматики захворювань шлунково-кишкового тракту, може бути блювота, болі в суглобах. Не треба займатися самодіагностикою".

Динаміка росту захворюваності на гепатит А в Тернопільській області
Динаміка росту захворюваності на гепатит А на Тернопільщині. Суспільне Тернопіль

Хворий повинен лікуватися в спеціалізованому медичному закладі.

"Перебіг хвороби може супроводжуватися жовтяницею. Вірус належить до пікорнавірусів, має розміри 12 нанометрів, передається фекально-оральним шляхом, в основному вражає печінку. Збудник вірусного гепатиту А нічого спільного не має з гепатитом В, С чи E".

Вірусний підйом захворюваності на гепатит А відбувається кожних десять років. Спалахом вважають 3-5 випадків в одному середовищі.

"Чи реєстрували вірусний гепатит в Тернопільській області цьогоріч? Так, реєстрували чотири випадки без цього, який ми зареєстрували на початку листопада. Всього цьогоріч зареєстрували п'ять випадків. Відповідно до чинних нормативних актів Міністерства охорони здоров’я, спалахом вважають три або п'ять випадків в одному вогнищі".

Інфекція передається через недотримання правил гігієни, говорить Володимир Паничев.

"Забруднена вода чи харчові продукти, руки, які теж можуть стати чинником перенесення вірусу, наприклад, з рук в харчові продукти".

Від гепатиту А можна вакцинуватися. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря.

"Це щеплення не є обов’язковим. Вакцину можна придбати в аптеках".

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
На Кіровоградщині побільшало хворих на коронавірус. Чи є в регіоні вакцина
На Кіровоградщині побільшало хворих на коронавірус. Чи є в регіоні вакцина
Випав хлопчик із вікна у Рівному
У Рівному хлопчик під час розваги випав із вікна другого поверху. Як це сталося
Немовля народилося мертвим: у Кам'янці-Подільському породілля звинувачує у недбалості лікарів
Немовля народилося мертвим: у Кам'янці-Подільському породілля звинувачує у недбалості лікарів
тварина зі сказом
У Пісочині на Харківщині ввели карантин через скажену кішку, яка покусала людину
На початок