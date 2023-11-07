Росія може виробляти до 1,5 мільйона снарядів на місяць — розвідка Естонії

Глава естонської розвідки Антс Ківісельг розповів, що російський оборонно-промисловий комплекс може виробляти близько 1,5 мільйона боєприпасів на місяць.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Ківісельга, перед повномасштабним вторгненням з мобілізаційного ресурсу техніки РФ мала 9 тисяч танків, 36 тисяч БТР.

"Навіть якщо дивитися на це з точки зору того, що техніка застаріла і вони умовно з трьох одиниць можуть зробити одну, то все одно це величезна кількість – 3 тисячі танків та 12 тисяч БТР. Крім того, вони мають великі запаси боєприпасів. Сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 мільйонів боєприпасів на місяць", — сказав голова естонської розвідки.

Він зазначив, що це базова калькуляція — таку кількість Росія могла виробляти до війни.

"Наразі вони запустили практично безперервне виробництво на своїх заводах, тому можуть робити навіть більше снарядів. Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані дурні снаряди. Балістику вони, звичайно ж, не можуть виготовляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для Росії", — сказав Ківісельг.

Голова розвідки зазначив, що російські можливості дещо виснажені і у Москві намагаються знайти різні шляхи, щоб отримати більше зброї.

"Іран – один із їхніх "колег", але в нас зараз немає інформації, що вони отримали балістичні ракети. Північна Корея здійснює певні поставки Росії, це в основному артилерійські снаряди. Щодо Китаю, у нас немає про це інформації", — сказав він.

Раніше канал CBS News повідомив КНДР почала постачати артилерію до Росії для війни проти України.

США, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою у якій підтвердили постачання КНДР військового обладнання та боєприпасів до Росії.