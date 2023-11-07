Українці у Чехії можуть відновити втрачене посвідчення водія — МВС

Громадяни України у Чехії отримали можливість відновити втрачене посвідчення водія у центрах обслуговування держпідприємства "Документ".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:

Паспорт громадянина України із зазначеним місцем проживання.

Ідентифікаційний номер.

Документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі їх зміни).

Отримати послугу можна за адресою: Прага, площа Республіки 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).

Для отримання послуги потрібно:

Записатися в електронну чергу на сайті ДП "Документ".

Надати адміністратору необхідні документи.

Адміністратор зробить фото та оформить заявку.

Після схвалення заявки у сервісному центрі МВС, ви отримаєте новий документ.

Раніше у МВС України повідомили, що послуга відновлення втраченого або викраденого посвідчення водія стала доступною для українців у Польщі, а також у Німеччині та Іспанії.

Наприкінці лютого цього року начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик повідомляв, що українці зможуть обміняти низку документів, зокрема і посвідчення водія у трьох країнах — Туреччині, Словаччині та Чехії.