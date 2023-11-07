Загинули влітку на Донеччині. У Кропивницькому попрощалися з двома військовими

На Алеї слави Далекосхідного кладовища у Кропивницькому поховали загиблих у російсько-українській війні бійців Сергія Бантиша та Сергія Нароженка. Обидва загинули на Донеччині влітку 2023 року.

Сергій Бантиш

Боєць народився 25 січня 1984 року у Кропивницькому. Навчався у місцевих колегіумі та школі №24, захоплювався автомоделюванням.

Після строкової служби в армії уклав контракт, у 2003-2004 років був у складі окремого механізованого батальйону миротворчого контингенту в Іраку. Після працював слюсарем на кропивницьких підприємствах. У лютому 2022 року став на захист України. Служив на посаді майстра ремонтного відділення бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення, розповів побратим військового з позивним "Пушок".

"Він витягував підбиту техніку, ремонтував, відновлював та віддавав хлопцям. Під Попасною зустрічав ту кадирівську нечисть. Перше поранення у нього було під Попасною (у квітні 2022 року – ред.). Під Бахмутом був довго. І оце ж Ягідне – близько під Бахмутом".

Сергій Бантиш загинув у віці 39 років. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів побратима, 39-річний старший солдат загинув 26 червня біля села Ягідне Донецької області.

Сергій Нароженко

Боєць народився 4 лютого 1985 року у Кропивницькому. Закінчив місцеву школу №1, кооперативний фаховий коледж економіки й права імені Сая за спеціальністю "торговельна діяльність". До війни займався ремонтами й будівельними роботами. У липні 2023 року його мобілізували, служив навідником мотопіхотного відділення, розповіла невістка бійця Людмила Нароженко.

"Понад два місяці був безвісти зниклим. 26 серпня востаннє вийшов на зв'язок, потім почалися пошуки. Лише зараз ми змогли поховати його тіло".

Сергія Нароженка понад два місяці вважали зниклим безвісти. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів невістки, відомо, що 38-річний солдат загинув 28 серпня біля села Оріхово-Василівка Донецької області.