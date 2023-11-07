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Фінляндія арештувала нерухомість бізнесмена, пов’язаного з оборонним сектором РФ
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Фінляндія арештувала нерухомість бізнесмена, пов’язаного з оборонним сектором РФ

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Фінляндія
Фінляндія. Фото: Wikipedia

Судові пристави Фінляндії конфіскували земельні ділянки з нерухомістю російського бізнесмена Бориса Альошина, який обіймає відповідальні посади в компаніях, що виробляють винищувачі МіГ, “Сухий” і дрони “Оріон”.

Про це повідомляє YLE. Майно конфіскували у вересні з ініціативи фінського Міністерства закордонних справ. За рішенням судового пристава, були конфісковані дві суміжні ділянки з нерухомістю неподалік від містечка Лонгвік. Вартість об'єктів становить понад 2,5 млн євро. Як зазначає видання, ЄС включив 68-річного підприємця і науковця Бориса Альошина до списку санкцій улітку через повномасштабну російську агресію проти України. Він працює у багатьох компаніях, пов'язаних із російською військовою промисловістю.

Альошин направив Міністерству оборони заявку на дозвіл купівлі ділянки влітку 2020 року. У заявці йдеться про те, що бізнесмен проводив відпустки в цих місцях, де переважно рибалив.

Альошин є науковим та технологічним радником генерального директора компанії United Aircraft Corporation (UAC), яким володіє російська держава. Дочірні підприємства цього концерну випускають, зокрема, винищувачі МІГ та “Сухий” для російської армії. Він також голова ради директорів компанії "Кронштадт", яка виробляє безпілотні військові дрони "Оріон" для армії Росії.

Власність людей, які зазнали економічних санкцій з боку ЄС, заморожується у Євросоюзі. Крім того, їм заборонено подорожувати країнами союзу або проїжджати через ЄС транзитом.

Раніше Управління зі стягнення боргів Фінляндії наклало арешт на дачу головного редактора "Московського комсомольця" Павла Гусєва і арештувала рахунки компанії Faberlic, власником якої є Олексій Нечаєв, який очолює партію "Нові люди". І Гусєв і Нечаєв є прихильниками Путіна і потрапляють під санкції Євросоюзу.

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