У двох районах Києва перехожі виявили боєприпаси

У Голосіївському та Святошинському районах Києва містяни виявили на вулиці вибухонебезпечні предмети. Про небезпечні знахідки сповістили правоохоронців.

Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Києва.

Зокрема, на лінію "112" звернувся чоловік та повідомив, що побачив в Голосіївському районі предмет, схожий на гранату. Інший громадянин під час прогулянки у Святошинському районі виявив заглиблений у землю артилерійський снаряд.

Снаряд, знайдений у Святошинському районі, Київ, листопад 2023 р. Фото: Патрульна поліція Києва/Telegram

В обох випадках інспектори забезпечили охорону місць знахідок і викликали вибухотехніків. Правоохоронці нагадали, що заборонено робити у разі виявлення вибухівки:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів на Київщині

Наприкінці жовтня у двох зелених зонах столиці уважні перехожі помітили міну і гранату.

На Київщині також продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, які лишилися під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Один із снарядів виявили в Ірпені. Він застряг у дереві.

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