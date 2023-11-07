НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У двох районах Києва перехожі виявили боєприпаси
ПОЛІЦІЯЗброяРегіони

У двох районах Києва перехожі виявили боєприпаси

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У двох районах Києва перехожі виявили боєприпаси
Граната, знайдена в Голосіївському районі, Київ, листопад 2023 р. Фото: Патрульна поліція Києва/Telegram

У Голосіївському та Святошинському районах Києва містяни виявили на вулиці вибухонебезпечні предмети. Про небезпечні знахідки сповістили правоохоронців.

Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Києва.

Зокрема, на лінію "112" звернувся чоловік та повідомив, що побачив в Голосіївському районі предмет, схожий на гранату. Інший громадянин під час прогулянки у Святошинському районі виявив заглиблений у землю артилерійський снаряд.

У двох районах Києва перехожі виявили боєприпаси
Снаряд, знайдений у Святошинському районі, Київ, листопад 2023 р. Фото: Патрульна поліція Києва/Telegram

В обох випадках інспектори забезпечили охорону місць знахідок і викликали вибухотехніків. Правоохоронці нагадали, що заборонено робити у разі виявлення вибухівки:

  • наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;
  • приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів на Київщині

Наприкінці жовтня у двох зелених зонах столиці уважні перехожі помітили міну і гранату.

На Київщині також продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, які лишилися під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Один із снарядів виявили в Ірпені. Він застряг у дереві.

У приватному будинку на Київщині знайшли компоненти боєприпасів, залишені російськими військовими під час окупації регіону минулого року. Господарі натрапили на "знахідку" в печі, коли вирішили її відремонтувати.

У Київській області внаслідок наїзду автомобіля на вибухонебезпечний предмет загинув чоловік. Сталося це у лісі між селами Олива та Осовець Іванківської територіальної громади.

У селищі Макарів Бучанського району на протитанковій міні підірвалася бригада електриків. Унаслідок вибуху були поранені троє людей.

У Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами — 75 мінометних мін типу М-6. Знахідку виявили на території, де під час повномасштабного вторгнення займали позиції російські війська.

У селищі Гостомель місцевий житель на своїй земельній ділянці, під час косіння трави, знайшов гранату. РГД-5 знаходилась там із періоду вторгнення російських військ на територію Київської області.

Біля селища Блиставиця Бучанського району Київської області правоохоронці виявили ракету, що не розірвалась. Фахівці встановили, що це снаряд реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
У Запоріжжі чотирьом мешканцям оголошено про підозру за викрадення 21-річного чоловіка
У Запоріжжі викрали 21-річного чоловіка та вимагали кошти за звільнення: чотирьом місцевим жителям оголошено підозру
Служба 112
До кінця 2024 року єдиний номер Служби 112 запрацює у всіх областях України — МВС
Приревнувала до подруги: на Чернігівщині затримали 37-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка
Приревнувала до подруги: на Чернігівщині затримали 37-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка
На Івано-Франківщині не змінюватимуть тривалість комендантської години — Рада оборони області
На Івано-Франківщині не змінюватимуть тривалість комендантської години — Рада оборони області
На початок