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Листівки на Львівській політехніці: що відомо про скандал з Іриною Фаріон
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Листівки на Львівській політехніці: що відомо про скандал з Іриною Фаріон

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На одному із корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає у цьому навчальному закладі.

5 листопада вийшов ефір програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де філологиня розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з третьої штурмової бригади (створена на базі добровольчого формування "Азов"). Вона сказала, що не може назвати їх українцями.

Листівки на корпусі університету

7 листопада в університеті, де викладає Ірина Фаріон, на одному з корпусів з’явилися листівки на адресу мовознавиці. Зокрема, з написами: “Фаріон – геть з політехніки”, “Чому в політесі досі працюють паплюжники честі українських воїнів?”.

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Листівки на корпусі Львівської політехніки Фото: Суспільне Львів
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Листівки на корпусі Львівської політехніки Фото: Суспільне Львів
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Листівки на корпусі Львівської політехніки Фото: Суспільне Львів
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Листівки на корпусі Львівської політехніки Фото: Суспільне Львів
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Листівки на корпусі Львівської політехніки Фото: Суспільне Львів

Ввечері, 7 листопада, на сайті Львівської політехніки оприлюднили офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

"Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це ― непорушна позиція нашого університету. У Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом", – мовиться у заяві.

Також журналісти Суспільного скерували запит до Міністерства освіти і науки з проханням роз’яснити ситуацію.

Думка бійця третьої штурмової бригади

Суспільне поспілкувалося із керівником рекрутингового центру третьої штурмової бригади із позивним “Лакі” щодо висловлювань Ірини Фаріон.

“Хто більший патріот: людина, яка розмовляє українською мовою і ховається від ТЦК, сидячи в тилу або за кордоном, чи військовий, який розмовляє російською, але віддає свій час, життя, здоров'я, перебуваючи на Сході, беручи участь у бойових діях?”, – каже військовослужбовець.

Військовий із позивним "Лакі"
Військовий із позивним "Лакі". Суспільне Львів

За словами “Лакі”, у його підрозділі є російськомовні, але це ніколи не було проблемою.

Позиція Ірини Фаріон

Після розголосу ситуації Суспільне зателефонувало до професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон за коментарем.

"Виконуйте закон – 29 стаття закону "Про Збройні сили України"; 13 стаття – закон "Про функціонування української мови"; 10 стаття – Державний статус української мови. Все, крапка! Чи, можливо, ті, хто служить у війську, мають індульгенцію на право не знати мову і зневажати її? Для них — це не закон? Вони порушують мовний закон. Що це за армія, де не дотримуються законів?" — заявила Ірина Фаріон.

На запитання про те, як вона відреагувала на звернення омбудсмана Дмитра Лубінця до СБУ та Нацполіції за фактом заяви, Ірина Фаріон відповіла, що чекає зустрічі з представниками СБУ.

"Мені дуже хочеться поспілкуватися із Службою безпеки України і нагадати їй, що існує 29 стаття. Тобто мова у війську — українська", — додала мовознавиця.

Реакція на слова Фаріон

Вранці 7 листопада після інтерв'ю з мовознавицею уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав, що звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації. Лубінець прямо не назвав прізвища Фаріон, однак його заява з'явилася на тлі скандалу з нею, який зараз обговорюють у соцмережах.

"У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців ЗСУ, які спілкуються мовами нацменшин", — так почав свій допис Лубінець.

Омбудсман закликав публічних осіб свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — бути відповідальними щодо інформації, яку поширюють.

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін написав у своїх соцмережах, що правоохоронним органам варто звернути увагу на діячку.

Народний депутат України Єгор Чернєв також несхвально відгукнувся на інтерв'ю і сказав, що дії Фаріон становлять загрозу національній безпеці України: "Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну".

Парамедикиня, яка воювала в Маріуполі та боронила "Азовсталь", Катерина "Пташка" Поліщук також негативно висловилась щодо заяв Фаріон: "Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проєктом Кремля. Ви — ворог, що просуває отруйні гидкі наративи".

Після коментарів обурення на свою адресу Фаріон у себе на Facebook обстоює тези з інтерв'ю: "Говорити в українському війську московською мовою — це постійно створювати небезпеку для побратимів".

А в Telegram додає: "Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ".

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