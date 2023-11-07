Для будинку культури в Ірпені розробили проєкт відновлення

Центральний будинок культури в Ірпені на Київщині отримав проєкт відновлення будівлі.

Про це розповів співзасновник громадської організації "Фонд відновлення Ірпеня" Володимир Карплюк.

Він зауважив, що наразі першочерговим для постраждалої громади залишається відновлення житла.

"Прийде час і кожен житель міста, повернувшись до своїх відновлених домівок, обов'язково завітає у новий міський Центральний будинок культури Ірпеня", — зазначив він.

Центральний будинок культури в Ірпені. Фото: Карплюк / Telegram

У березні 2022 року Центральний будинок культури зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення: вціліла тільки вхідна група.

Згодом зруйновану будівлю почали відвідувати міжнародні делегації. Також на тлі руїн зняли кліпи Ед Ширан та український гурт "Антитіла", переможці "Євробачення-2022" гурт "Калуш Оркестра", наживо виступав канадський піаніст Даріус Мажинтас.

Що відомо про відновлення Ірпеня

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе.

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

У березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об’єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків. Загальні збитки експерти Київської школи економіки оцінили у 25,3 млрд гривень.