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"Цеглинка від святого Миколая": У Львові в Гарнізонному храмі стартувала благодійна акція
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"Цеглинка від святого Миколая": У Львові в Гарнізонному храмі стартувала благодійна акція

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&quot;Цеглинка від святого Миколая&quot;: У Львові в Гарнізонному храмі стартувала благодійна акція
Фото: Суспільне Львів

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочалась благодійна акція під назвою "Цеглинка від Святого Миколая".

Про це Суспільному розповів військовий капелан Роман Ментух.

Благодійна акція до Дня святого Миколая
"Цеглинка" із Гарнізонного храму. Фото: Суспільне Львів

Щоб долучитися до акції, потрібно взяти "цеглинку" у Гарнізонному храмі та придбати канцтовари, які там вказані, для дітей загиблих воїнів. Подарунки розділені за віковими групами. Також на "цеглинці" є QR-код за допомогою якого також можна долучитися до акції фінансово.

"Взявши одну цеглинку, ми частинку цього подарунку для дитинки даруємо і будемо формувати разом з нашими волонтерами, курсантами ці пакуночки для дітей. І напередодні свята Миколая будемо їм роздавати, щоб в такий спосіб святий Миколай не обділив увагою діток наших воїнів. Помічниками святого Миколая запрошуємо стати всіх парафіян храму, гостей і мешканців Львова", – розповів священник.

Канцтовари, зазначені на "цеглинках", збиратимуть до 26 листопада. Розносити діткам їх будуть напередодні Дня святого Миколая, який цьогоріч будуть святкувати 6 грудня.

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