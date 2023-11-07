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У Молдові всі діти українських біженців матимуть безоплатну медичну допомогу
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У Молдові всі діти українських біженців матимуть безоплатну медичну допомогу

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У Молдові всі діти українських біженців матимуть безоплатну медичну допомогу
Прапор Молдови над будівлею молдавського парламенту в Кишиневі, Молдова. Фото: Getty Images

У Молдові діти біженців з України отримуватимуть безоплатну медичну допомогу незалежно від того, мають вони статус тимчасового захисту чи ні.

Про це 7 листопада повідомила Національна компанія медичного страхування, пише видання News Maker.

Згідно з повідомленням компанії, до пакета безоплатної медичної допомоги для дітей біженців з України в Молдові входять догоспітальна невідкладна медична допомога, первинна і невідкладна стаціонарна допомога.

Зазначається, що річний бюджет на надання медпослуг таким дітям становить 21 мільйон молдовських леїв (близько 1,17 мільйона доларів США).

“Витрати на ці послуги покриває Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) через Національну компанію медичного страхування на підставі поправки, підписаної установами в рамках угоди про партнерство на 2023-2024 роки”, — йдеться у повідомленні.

За розрахунками Національної компанії медичного страхування Молдови, виділених грошей вистачить на те, щоб надати медичну допомогу приблизно 13,5 тис. дітям.

Раніше стало відомо, що у низці шкіл Молдови дітям з України надаватимуть психологічну підтримку в межах соціальної програми Національного центру запобігання жорсткому поводженню з дітьми (CNPAC) за підтримки Агентства ООН у справах біженців.

Майже 65 тисяч громадян України знайшли притулок в Республіці Молдова. Про це повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана за підсумками зустрічі директора Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, Ірини Калупахи і заступника начальника відділу прав примусово депортованих осіб та переміщених за межі України Владислава Кулика з представниками МВС Молдови.

Загалом понад 8 мільйонів українців стали біженцями після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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