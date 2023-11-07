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СБУ викрила у Кривому Розі херсонського автоперевізника, який під час окупації працював в "мінтранспорту РФ"
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СБУ викрила у Кривому Розі херсонського автоперевізника, який під час окупації працював в "мінтранспорту РФ"

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СБУ затримала окупаційного автоперевізника Херсонщини
Служба безпеки України викрила автоперевізника, який працював на окупаційний "Мінтранспорт РФ" після захоплення Херсона Фото: СБУ/Telegram

У Кривому Розі Служба безпеки України викрила автоперевізника, який працював у так званому "Мінтранспорту РФ" під час тимчасової окупації Херсона. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомила у Telegram СБУ.

За даними слідства, очільник місцевого автопідприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території Херсонщини, "зареєстрував" компанію в місцевій окупаційній адміністрації. Чоловік отримав від її представників так званий "дозвіл" на здійснення міжміських перевезень.

Працював на таке зване "мінтранспорту РФ" під час окупації Херсона. СБУ викрила автоперевізника
Підозрюваний у пособництві РФ херсонський автоперевізник, який працював на окупаційне "мінтранспорту", Фото: СБУ/Telegram

Він регулярно відраховував до бюджету РФ податки та збори. Також підозрюваний мав намір розширити свій "бізнес" на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму.

Після деокупації Херсона він як переселенець виїхав до Кривого Рогу. За даними правоохоронців, що він сподівався не лише переховуватись, а й відкрити там нове підприємство з автоперевезень.

"Співробітники СБУ встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його за місцем тимчасового проживання. Чоловіку повідомили про підозру у пособництві РФ", — йдеться у повідомленні.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше поліція затримала жительку селища Зимівник Херсонської області. Її підозрюють у колабораційній діяльності. Вона активно брала участь у псевдореферендумі про приєднання області до складу РФ.

Також СБУ затримала двох чиновниць з окупаційного "управління соцполітики Херсона". Одна з них очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу", інша — завідувала так званим "відділом нарахувань". Обидві перебувають під вартою.

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