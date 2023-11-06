Поліція затримала жительку селища Зимівник Херсонської області. Її підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це йдеться в Telegram поліції Херсонської області.

Слідчі встановили, що 61-річна жителька Зимівника у передмісті Херсона наприкінці вересня 2022 року добровільно погодилась співпрацювати з окупаційною владою та активно брала участь у псевдореферендумі про приєднання області до складу РФ.

На так званій посаді "члена виборчої комісії" вона обходила домівки жителів селища та збирала голоси, вимагаючи поставити потрібну відмітку в бюлетенях. Після цього передавала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації, повідомили в прокуратурі.

Їй інкримінують добровільну участь у проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує 10 років ув’язнення.

Раніше СБУ затримала двох чиновниць з окупаційного "управління соцполітики Херсона". Одна з них очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу", інша — завідувала так званим "відділом нарахувань". Обидві перебувають під вартою.

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