Фонд Сороса планує реалізувати нові проєкти в Україні

Благодійний фонд Сороса "Open Society Foundations" планує реалізувати в Україні нові проєкти, пов'язані зокрема з відновленням економіки, підтримкою бізнесу, соціальною сферою.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з головою благодійного фонду Open Society Foundations Александром Соросом та його командою.

За словами голови уряду, наразі Фонд планує започатковувати нові проєкти, тому обговорили наші пріоритетні потреби: відновлення економіки, відбудова, соціальна сфера.

"У планах уряду нарощувати програми підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема ветеранського. Перспективними також є такі напрямки співпраці як розмінування, енергетика, логістика. Окремо зосередили увагу на встановленні справедливості. Маємо притягнути РФ до відповідальності та змусити її заплатити. Зокрема через конфіскацію заморожених активів на Заході", — сказав він.

У серпні Reuters повідомляло, що Фонд "Відкрите суспільство", благодійна організація, заснована мільярдером Джорджем Соросом планує відкликати або припинити більшу частину своєї роботи в Євросоюзі, але продовжить фінансувати проєкти в Україні.