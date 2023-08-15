Фонд "Відкрите суспільство", благодійна організація, заснована мільярдером Джорджем Соросом планує відкликати або припинити більшу частину своєї роботи в Європейському Союзі, але продовжить фінансувати проєкти в Україні.

Про це повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на електронний лист, надісланий співробітникам.

"Новий затверджений стратегічний напрямок передбачає відкликання та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейському Союзі, зміщення нашого фокуса та розподілу ресурсів на інші частини світу", — йдеться у листі.

У внутрішньому електронному листі не вказано, як фонд перенаправить своє фінансування, але речник сказав, що "Відкрите суспільство" продовжуватиме підтримувати групи громадянського суспільства по всій Європі, включно з тими, хто працює над зовнішніми справами ЄС, зберігаючи підтримку європейських ромських громад.

Представник "Відкритого суспільства" заявив, що організація, яка спрямовує приблизно 1,5 млрд доларів на рік у всьому світі, продовжить фінансувати програми в Європі, включаючи Україну, Молдову, Киргизстан та Західні Балкани через національні фонди.

"За новою моделлю більшість наших грантів будуть організовані навколо конкретних можливостей впливу, які будуть визначені протягом наступних місяців", — додав речник фонду.

У червні стало відомо, що мільярдер із США Джордж Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією своєму синові Алексу Соросу.

Що відомо про Джорджа Сороса

Джордж Сорос — американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Прибічник теорії відкритого суспільства та противник ринкового фундаменталізму.

Засновник мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету International Crisis Group. Станом на вересень 2019 року його статки оцінювались у 8,3 млрд доларів США.