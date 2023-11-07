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Фінляндія арештувала 2 маєтки підсанкційного бізнесмена РФ загальною вартістю €2,5 млн
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Фінляндія арештувала 2 маєтки підсанкційного бізнесмена РФ загальною вартістю €2,5 млн

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Фінляндія арештувала майно підсанкційного бізнесмена РФ Бориса Альошина
Фінляндія. Фото: Wikipedia

У Фінляндії конфіскували цінну нерухомість російського бізнесмена Бориса Альошина. Він працює в російській авіаційній промисловості і з червня 2023 року перебуває під санкціями ЄС.

Про це повідомляє Yle.

Правоохоронні органи Фінляндії наклали арешт на нерухомість Альошина в місті Кіркконуммі.

Це зробили ще у вересні за запитом Міністерства закордонних справ. Правоохоронці це називали ім'я бізнесмен — особу Альошина та право власності на ділянку встановили журналісти. Згідно з рішенням судових приставів, в Альошина було вилучено два маєтки, які разом коштують понад 2,5 млн євро.

Як повідомляє видання, першу ділянку Альошин купив на березі моря у 2018 році за 2,3 млн євро. Вона має площу близько 1,6 га. Через два роки Міноборони дало Альошину дозвіл на купівлю прилеглої ділянки за 250 тисяч євро.

Хто такий Борис Альошин і чому він під санкціями

Це російський вчений і бізнесмен, йому 68 років. Як ідеться в рішенні Ради ЄС від 23 червня 2023 року про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, Альошин працює в російських компаніях, що сприяють зміцненню військової бази Росії. Він є одним із засновників і керівників ТОВ "Союзмаш Росія", що об'єднує понад 1000 військових і цивільних виробництв РФ.

Крім того, Борис Альошин бере участь в управлінні кількома російськими корпораціями та меншими компаніями, які виробляють військову продукцію. Є радником генерального директора ПАТ "Об’єднана авіабудівна корпорація" з питань науки і технологій. У цьому товаристві є компанії, що виробляють військовий транспорт, а також дрони. Борис Альошин також є головою ради директорів Кронштадтського промислового комплексу. Той виробляє військові БпЛА, які армія РФ застосовує у війні проти України.

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