У Великій Британії 127 компаній добровільно повідомили уряду, що порушували санкції проти РФ. Зізнаючись, вони можуть зменшити собі державні штрафи.

Про це пише Financial Times.

Раніше видання зробило запит у Міністерство фінансів країни. Дані відображають ситуацію станом на 17 травня 2023 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія запровадила санкції проти понад 1600 людей і компаній РФ. Британська влада уклала суворий пакет санкцій проти великої економіки, наклавши мораторій на юридичних осіб Великої Британії, які мають справу з більш ніж 20 банками і 100 олігархами.

FT зазначає, що санкції призвели до значного випробування для британського бізнесу, адже Росія більш інтегрована у світову економіку порівняно з іншими підсанкційними режимами, такими як Іран і КНДР.

"Підприємствам слід розглянути можливість зізнаватися в порушеннях, щоби забезпечити максимальну поблажливість, — каже Стейсі Кін, партнерка з фінансових злочинів юридичної фірми Pinsent Masons. — Санкції можуть варіюватися — від відсутності покарання чи попередження до цивільного покарання чи кримінального переслідування. Фінансові штрафи не мають обмеження.необмежені".

Торік унаочнилися масштаби зв’язків між Великою Британією та Росією в різних галузях. Видання Financial Times наводить приклад: лондонський футбольний клуб "Челсі" спіткала криза після того, як Британія оголосила про санкції проти його власника, російського олігарха Романа Абрамовича. "Челсі" зазнав збитків на 121,3 мільйона фунтів (144,4 млн доларів). "Челсі" змінив власника у травні 2022 року.