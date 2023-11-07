У громадах на Тернопільщині в останню дорогу провели двох воїнів

У громадах на Тернопільщині попрощалися із двома військовослужбовцями — Василем Міщуком, Андрієм Дзюмою.

Про це повідомили на сторінках громад.

У Микулинецькій громаді попрощалися з військовослужбовцем Василем Міщуком. Чоловік загинув 26 жовтня у Запорізькій області. Чоловік був головним сержантом, стрільцем-санітаром. Попрощатися із бійцем прийшли жителі Микулинецької громади, духовенство, друзі, представники влади, військовослужбовці. Поховали військового у смт Дружба.

Похорон Василя Міщука. Фото: Микулинецька громада

У Вишнівецькій громаді в останню дорогу провели воїна Андрія Дзюму. Чоловік зник безвісти 25 жовтня, під час бойових дій в районі населеного пункту Роботине. Другого листопада тіло Андрія Дзюми опізнали в бюро судово-медичної експертизи в місті Запоріжжя. Житель Старого Вишнівця був стрільцем-снайпером 1 механізованого батальйону військової частини ЗСУ.