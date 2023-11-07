У Донецькій та Запорізькій областях загинули військовослужбовці з Полтавщини

Загинули військовослужбовці Олександр Васецький, Андрій Кикоть, Олег Павленко та Олександр Маловічко. Вони полягли у Донецькій та Запорізькій області. Чоловіки проживали на Полтавщині.

Солдат Олександр Васецький

Олександр Васецький. Фото: Facebook Хорольська міська рада

Олександр Васецький жив у селі Новоаврамівка Хорольської громади. Чоловік служив у складі 58-ї бригади імені гетьмана Івана Виговського, був гранатометником стрілецького відділення. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу інформаційної діяльності виконкому Хорольської міської ради Ірина Григораш.

Олександр поліг поблизу села Павлівка Донецької області 1 листопада. Це сталося під час виконання бойового завдання, розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Попрощаються із воїном 8 листопада у селі, де він жив. В Олександра Васецького залишилися, зокрема, батьки та сестра. Чоловікові було 36 років, повідомила Ірина Григораш.

Рядовий Андрій Кикоть

Андрій Кикоть. Фото: Facebook Диканська громада

Андрій Кикоть із Диканської громади був водієм механізованого батальйону, йдеться на Facebook-сторінці громади.

Воїн загинув 4 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Новокалинове Донецької області, повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, Андрій Кикоть проживав у селі Стасі, чоловікові було 48 років.

Коли прощатимуться із полеглим, поки невідомо.

Лейтенант Олег Павленко

Олег Павленко. Фото: Facebook Глобинська громада

Олег Павленко із села Сиротенки Глобинської громади. Воїн був командиром кулеметного взводу, йдеться на Facebook-сторінці громади.

Загинув боєць 31 жовтня. Це сталося в районі виконання бойових завдань в місті Авдіїівка Донецької області, розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Олегові було 26 років.

Поки невідомо, коли прощатимуться із воїном, повідомили Суспільному у Глобинській міській раді.

Головний сержант Олександр Маловічко

Олександр Маловічко. Фото: Facebook В. Дяківнич

Олександр Маловічко народився 1980-го року. Він проживав у місті Гадяч.

Воїн поліг 16 вересня. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Запорізької області. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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