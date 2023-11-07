Протягом минулої доби, 6 листопада, російські військові атакували 22 населених пункти Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Загалом армія РФ завдала 124 удари по містах та селах Запорізької області:

з авіації — по Новодарівці;

застосувала РСЗВ по Магдалинівці, Малій Токмачці й Роботиному;

18 разів атакувала БПЛА Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне, Чарівне, Малу Токмачку, Левадне, Новодарівку та Малі Щербаки;

102 рази з артилерії обстріляла території Оріхова, Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Білогір'я, Верхньої Терси, Затишшя, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Кам'янського.

"Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку російські військові безуспішно вели штурмові дії поблизу Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку: завдають армії РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують вздовж всієї лінії фронту, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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