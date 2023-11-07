Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає до Бельгії. У Брюсселі протягом 7-8 листопада він зустрінеться з комісарами Євросоюзу.

Про це заявили у пресслужбі МЗС.

Кулеба проведе переговори із комісарами Європейського Союзу напередодні оприлюднення звіту Європейської Комісії про те, як Україна виконала рекомендації від ЄС. Звіт має важливе значення для початку перемовин про вступ України в Євросоюз.

Під свого відрядження голова української дипломатії також проведе переговори із прем‘єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо та міністеркою закордонних справ Аджою Лабіб. Головні теми — подальша військова підтримка України, захист української енергетичної інфраструктури взимку, реалізація Формули миру президента Володимира Зеленського, європейська інтеграція України

Дмитро Кулеба також стане почесним гостем на конференції послів Бельгії.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.