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Кримські партизани зафіксували перекидання спецтехніки окупантів у Джанкої та Євпаторії
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Кримські партизани зафіксували перекидання спецтехніки окупантів у Джанкої та Євпаторії

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Кримські партизани зафіксували перекидання спецтехніки окупантів у Джанкої та Євпаторії
Перекидання спецтехніки в Євпаторії. Фото: Telegram/Атеш

Військово-партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання спеціальної техніки російських військових у Джанкойському районі та через залізничну станцію "Товарна" в Євпаторії. Також окупанти перекидали колони вантажних автомобілів і особового складу ЗС РФ на трасі Євпаторія-Саки.

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Про це повідомляє "Атеш" на своєму Telegram-каналі.

"Наші агенти виявили перекидання спеціальної техніки в районі села Переможне Джанкойського району в кількості 8 машин. Окупанти перевозили крани, які, найімовірніше, будуть використовуватися для підготовки оборонних споруд", — йдеться у повідомленні.

Крім того, партизани виявили перекидання ешелону спецтехніки російських військових через залізничну станцію "Товарна" в окупованій Євпаторії. Зокрема, ремонтно-евакуаційну машину РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації військових машин.

Водночас на трасі Євпаторія-Саки, на якій часто пересувається військова техніка росіян, "Атеш" зафіксував перекидання колони вантажівок та новобранців до Євпаторії.

"Можна припустити, що новобранців збирають в Євпаторії для подальшої передислокації на бойові ділянки фронту", — йдеться у повідомленні.

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